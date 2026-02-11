Kripto Paralarda Haftanın Önemli Gelişmeleri 11 Şubat

Bitcoin (BTC) fiyatı düşüşe kısa bir ara verdikten sonra yeniden 70 bin dolar altı kapanışları sürdürüyor. 68 bin doları da kaybeden Bitcoin yatırımcıları haklı olarak tedirgin ediyor. Peki bugün ve önümüzdeki günlerde kripto paraları hangi önemli gelişmeler bekliyor? Gün ve saat detayıyla yatırımcıları bekleyen gelişmeler neler?
Haftanın Önemli Gelişmeleri
Bitcoin 67 bin doları korumaya çalışıyor ve BTC dipte olmasa da altcoinler dip desteklerine gerilemiş durumda. Bugün ABD istihdam verileri için büyük gün ve önümüzdeki günlerce başka önemli gelişmelerin de piyasaları etkilediğini göreceğiz. Üstelik 20 Şubat Yüksek Mahkeme tarife kararı da yaklaşıyor.
11 Şubat Çarşamba
- 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %4,4)
- 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri (Beklenti: 65K Önceki: 50K)
- 16:30 ABD Ortalama Kazançlar YoY (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,8)
- 18:00 Fed/Schmid Konuşacak
- 18:15 Fed/Bowman
- XRP Community Day 2026
- AVAX Kilit Açılışı (Dolaşım arzının %0,32’si)
- Gate (GT) Mainnet v21
- Alibaba RPC Demo (Alibaba, e-ticaret ekosistemi için yüksek performanslı Solana RPC)
- Consensus Hong Kong 2026
- Bitcoin Investor Week – NYC
12 Şubat Perşembe
- 00:00 Fed/Hammack
- 02:50 Japon PPI (Beklenti: %2,3 Önceki: %2,4)
- 16:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 224K Önceki: 231K)
13 Şubat Cuma
- 03:00 Fed/Logan
- 03:05 Fed/Miran
- 16:30 ABD TÜFE Yıllık (Beklenti: %2,5 Önceki: %2,7)
- 16:30 ABD Çekirdek TÜFE Yıllık (Beklenti: %2,5 Önceki: %2,6)
15 Şubat Pazar
- STRK Kilit Açılışı (%4,61’i)
Dikkat Edilecekler
Haftanın en önemli günleri başladı. İstihdam ve enflasyon raporlarının peş peşe geldiğini göreceğiz. Sınırlı hükümet kapanması sebebiyle ertelenen istihdam verileri bugün açıklanıyor. Cuma günüyse enflasyon raporları yayınlanacak. Fed faiz indirimlerinin önüne set çeken geçen ayki istihdam rakamları kolayca yeni yılda faiz indirimlerine ara verilmesini sağladı.
Bu hafta istihdam yine güçlü gelir ve enflasyon keskin bir düşüş yaşamazsa faiz indirim ihtimalleri yıl ortasına öteleneceğinden kripto paralar için sonuçları negatif olacaktır. Sıradaki faiz kararı 35 gün sonra açıklanacak.