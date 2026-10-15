Arthur Hayes, 19,35 milyon dolarlık Ethereum transferi yaptı

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, piyasalardaki zayıf seyrin sürdüğü dönemde yüklü miktarda Ethereum transferiyle gündeme geldi. Zincir üstü verilere göre Hayes, toplam 19,35 milyon dolar değerindeki ETH’yi etiketlenmemiş bir blokzincir adresine gönderdi.

Transferin hedefi belirsiz kaldı

Arkham Intelligence verileri, söz konusu transferin doğrudan tanımlanmamış bir adrese yapıldığını gösteriyor. Adresin bir kripto para alım satım platformuna ait olup olmadığına dair net bir bilgi bulunmadığı için işlemin satış amaçlı mı yoksa cüzdan düzenlemesi kapsamında mı yapıldığı kesinleşmedi.

Zincir üstü hareketler, büyük yatırımcı işlemlerinin yakından izlendiği bir dönemde geldi. Bu tür transferler çoğu zaman piyasada satış ihtimalini gündeme getirse de, yalnızca etiketlenmemiş bir adrese gönderim yapılması tek başına satışın gerçekleştiğini göstermiyor.

Arkham Intelligence verileri, 19,35 milyon dolarlık ETH transferinin etiketlenmemiş bir adrese yapıldığını, ancak bunun satış anlamına geldiğine dair açık bir kanıt bulunmadığını ortaya koyuyor.

Son iki yılda yüz milyonlarca dolarlık hareket görüldü

Veriler, Hayes’in son dönemde benzer işlemleri düzenli biçimde sürdürdüğüne işaret ediyor. Son iki yılda kendi cüzdanları arasında toplam 298,1 milyon dolar değerinde Ethereum taşıdığı görülüyor. Aynı zaman diliminde etiketlenmemiş adreslere gönderilen ETH tutarı ise yaklaşık 68,5 milyon dolar oldu.

Büyük cüzdan hareketlerinin yorumlanmasında hedef adresin niteliği belirleyici oluyor. Piyasada teknik seviyeler kadar zincir üstü takibin de öne çıktığı bu ortamda, yatırımcı davranışlarını izlemek giderek daha fazla önem kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Hayes’in zincir üstü bakiyesi geriledi

Mevcut verilere göre Hayes’in zincir üstünde tuttuğu Ethereum varlığı yaklaşık 27,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, son yıllardaki transfer trafiğine rağmen cüzdanlarında hala kayda değer miktarda ETH tuttuğunu ortaya koyuyor.

İşlemin zamanlaması, piyasadaki düşüş eğilimi nedeniyle ayrıca izleniyor. Buna karşın eldeki veriler, transferin doğrudan satışla sonuçlandığını doğrulamıyor. Hedef adresin kimliğine veya sonraki hareketlerine ilişkin yeni veriler ortaya çıkarsa işlemin amacı daha net anlaşılabilecek.

Hayes’in son iki yılda kendi cüzdanları arasında 298,1 milyon dolarlık ETH taşıdığı, etiketlenmemiş adreslere ise yaklaşık 68,5 milyon dolarlık transfer yaptığı görülüyor.

Piyasa katılımcıları, özellikle büyük yatırımcılardan gelen bu tür işlemleri kısa vadeli yön sinyali olarak değerlendirmeye çalışıyor. Ancak mevcut zincir üstü kayıtlar, bu transferin niteliği konusunda temkinli olunması gerektiğini gösteriyor.