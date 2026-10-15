BITCOIN (BTC)

Bitcoin ve altın sert düşüşten döndü: Enflasyon şokunun ardından saat 17’de ne değişti?

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin ve altın enflasyon şokunu atlatıyor mu?
  • 📉 Beklentileri aşan ABD ÜFE verisinin ardından Bitcoin 80 bin, ons altın 4.100 doların altına geriledi.
  • 💵 İlk düşüşte dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş etkili olurken, sonraki geri çekilmeleri toparlanmaya alan açtı.
  • 🛢️ IEA’nın stok salımını hızlandırma kararı, enerji kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini destekleyebilir.
  • 📈 Saat 17.00 sonrası $BTC yaklaşık 81.700, ons altın 4.166 dolara yükselirken, jeopolitik riskler gündemde kaldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonunun ardından sert gerileyen Bitcoin ve altın, Türkiye saatiyle 17.00’den itibaren toparlanmaya başladı. İlk satış dalgasında 80 bin doların altına sarkan Bitcoin şu an yaklaşık 81.800 dolara yükselirken, 4.100 doların altını gören ons altın 4.170 dolara çıktı.

İçindekiler
1 Enflasyon verisi Bitcoin ve altını neden düşürdü?
2 Saat 17.00 sonrasında toparlanmayı ne destekledi?

İlk düşüşte dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş etkili olurken, sonraki toparlanmada bu baskının hafiflemesi ve enerji arzını artırmaya yönelik açıklamalar öne çıktı. Altın ayrıca Orta Doğu’dan gelen gerilim haberlerinin oluşturduğu güvenli liman arayışından destek bulabilecek bir ortamda işlem gördü.

Enflasyon verisi Bitcoin ve altını neden düşürdü?

Saat 15.30’da açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyon baskısının sürdüğüne işaret etti. Verinin ardından dolar ve ABD tahvil faizleri yükselirken, hisse senedi vadeli işlemleri geriledi. Üretici fiyatlarındaki güçlü artış, Fed’in para politikasında sıkı duruşunu koruyabileceği endişesini besledi.

Bu fiyatlama Bitcoin’i risk iştahı üzerinden baskıladı. Daha yüksek faiz beklentisi, yatırımcıların kripto paralar gibi riskli varlıklara yönelmesini zorlaştırırken, yapay zeka hisselerinde hızlanan satışlar da piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Altında ise ilk aşamada güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri ağır bastı. Doların değer kazanması altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalılaştırırken, faizlerin yükselmesi faiz getirisi sunmayan değerli metalin cazibesini azalttı.

Saat 17.00 sonrasında toparlanmayı ne destekledi?

Günün ilerleyen bölümünde doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi, ilk satış dalgasını yaratan baskının hafiflemesine yardımcı oldu. Reuters da altındaki toparlanmada bu iki gelişmenin etkili olduğunu aktardı. Böylece enflasyon verisi olumsuz kalmasına rağmen fiyatların yeniden yükselmesine alan açıldı.

Toparlanma öncesinde enerji cephesinden de önemli açıklamalar geldi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), yaklaşık 100 milyon varillik kalan acil durum stokunun piyasaya sunulmasını hızlandırma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bunun içinde mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılacak 20 milyon varilin üzerinde dizel de bulunuyor.

Enerji arzını artırmaya yönelik bu adım, petrol kaynaklı enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini destekleyebilir. Bu da Bitcoin açısından faiz endişelerinin bir bölümünü dengeleyebilecek bir gelişme. Ancak açıklamaların zamanlaması toparlanmayla örtüşse de Bitcoin’deki yükselişin doğrudan bu karardan kaynaklandığı kesin olarak söylenemez.

Altın tarafında ise jeopolitik riskler gündemde kalmaya devam etti. Husilerin Suudi Arabistan hava sahası ve havalimanlarına yönelik uyarıları, Yemen’in Aden kentindeki başkanlık sarayı çevresinden gelen saldırı haberleri ve İran devlet medyasının Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerinin yandığını bildirmesi, güvenli liman talebini destekleyebilecek gelişmeler arasında yer aldı.

Saat 17.00’de açıklanan ABD işletme stoklarının aylık yüzde 0,4 ile beklentiye paralel gelmesi ise tek başına güçlü bir yükseliş sürprizi sunmadı. Mevcut tablo, Bitcoin’de ilk satış baskısının hafiflemesine, altında ise dolar ve faizlerdeki geri çekilmeye jeopolitik belirsizliklerin eşlik ettiği bir toparlanmaya işaret ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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