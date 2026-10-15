Zcash kurucu ortağı ZEC için 2026’da 2.000 dolar öngörüyor

Zcash kurucu ortağı Eli Ben-Sasson, X paylaşımında ZEC için iyimser beklentisini yineledi. Ben-Sasson, 2026 için 2.000 dolarlık seviyeyi ulaşılabilir gördüğünü söylerken, daha uzun vadede 5.000 dolar ihtimaline de işaret etti. Açıklama, ZEC fiyatının son haftalardaki sert dalgalanmasının ardından geldi.

Fiyat geri çekildi

Zcash, 26 Eylül’de 1.696 dolara kadar yükseldikten sonra yönünü aşağı çevirdi. Son 24 saatte %10,23 gerileyen varlık 1.098 dolara indi. Daha geniş kripto para piyasasında görülen satış baskısında, çarşamba günü açıklanan enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası’nın bu ay faiz artırabileceği endişesini güçlendirmesi etkili oldu.

“2.000 doların çok da tartışmalı bir hedef olmadığını düşünüyorum” diyen Eli Ben-Sasson, daha uzun vadede 5.000 dolar olasılığını da gündemde tuttu.

ZEC’in 2.000 dolara ulaşabilmesi için mevcut seviyesinden %82’den fazla yükselmesi gerekiyor. Buna karşılık son düşüşle birlikte fiyat, Ağustos 2026’daki ralliyi destekleyen günlük 50 günlük hareketli ortalamanın altına sarktı. Bu seviyenin yeniden aşılması halinde 1.300 ile 1.400 dolar aralığı yeniden test edilebilir; ardından 1.700 ve 2.000 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Zincir üstü ve sosyal veriler zayıfladı

Santiment verilerine göre ZEC, 15 Eylül ile 26 Eylül 2026 arasında yaklaşık %48 yükseldi. Ancak 14 Ekim 2026’ya gelindiğinde bu kazançların neredeyse tamamı geri verildi. Aynı dönemde açık pozisyon büyüklüğü 1,60 milyon ZEC ile zirve yaptı, ardından 14 Ekim itibarıyla 15 Eylül seviyesinin %2,5 altına geriledi.

Sosyal ilgi tarafında da benzer bir zayıflama görüldü. Sosyal hacim 671 paylaşımla tepe noktasına ulaştıktan sonra 14 Ekim’de 50 paylaşıma düştü. Santiment, bunun 2 Eylül 2026’dan bu yana en sakin gün olduğunu kaydetti. Buna rağmen fiyatın 1.650 doların üzerine çıkması, yükselişin daha düşük ilgi ve daha sınırlı kaldıraçla gerçekleştiğini gösterdi.

Santiment, 14 Ekim’deki 50 sosyal paylaşımın 2 Eylül 2026’dan bu yana görülen en düşük günlük seviye olduğunu belirtiyor.

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Gözler NU7 kararında

Zcash ağındaki bir sonraki önemli başlık NU7 güncellemesi olacak. Ana ağ için kararın 20 Ekim 2026’da verilmesi bekleniyor. Buna karşın sosyal hakimiyet göstergesi, Eylül 2026 başından bu yana en düşük seviyelerinde kalmayı sürdürüyor.

Fiyat görünümü ile topluluk ilgisi arasındaki bu ayrışma, önümüzdeki günlerde hem teknik görünüm hem de ağ kaynaklı gelişmelerin daha yakından izleneceğine işaret ediyor. Özellikle NU7 kararı ile makroekonomik beklentilerin birlikte şekillendireceği ortam, ZEC’te yön arayışını belirleyebilir.