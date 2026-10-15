Pyth’tan yapay zeka hamlesi: PYTH haberin ardından uçuşa geçti

Pyth Network, yapay zeka asistanlarının finansal piyasa verilerine doğrudan erişimini kolaylaştıran Pyth Pro MCP Server 1.1 güncellemesini duyurdu. Yeni sürüm, anlık ve geçmiş fiyat verilerini yapay zeka destekli araştırma süreçlerine taşırken, önemli gelişmelerin hemen ardından yaşanan fiyat hareketlerinin daha ayrıntılı incelenmesini sağlıyor. Haberin ardından PYTH token fiyatı bugün yüzde 20’ye yakın yükseldi.

Pyth’ın açıklamasına göre güncelleme; veri kaynaklarının bulunmasını, kullanıcıların erişebildiği verilerin belirlenmesini ve farklı varlık sınıflarındaki piyasa hareketlerinin analiz edilmesini kolaylaştırıyor. Yapay zeka asistanları böylece araştırma yaptıkları süreç içinde yapılandırılmış piyasa verilerini de kullanabiliyor.

Yapay zeka ajanlarına daha ayrıntılı piyasa verisi

Yeni sürümün öne çıkan özelliklerinden biri, 60 saniyeye kadar uzanan bir zaman aralığındaki mevcut tüm fiyat güncellemelerini getiren araç oldu. Bu özellik sayesinde yapay zeka ajanları, şirket bilançosu, tasfiye veya para politikası kararı gibi gelişmelerin çevresinde fiyatın nasıl hareket ettiğini inceleyebiliyor. Analiz, yalnızca olayın öncesindeki ve sonrasındaki iki fiyatın karşılaştırılmasıyla sınırlı kalmıyor.

Güncelleme ayrıca fonlama oranları, üstel hareketli ortalama fiyatları, piyasa seans bilgileri, faiz oranları ve net varlık değeri verilerine erişim sunuyor. 50 milisaniyeye kadar inen güncelleme aralıkları, kısa vadeli piyasa hareketlerinin daha yüksek zaman çözünürlüğüyle takip edilmesine imkan tanıyor.

Kullanıcılar, erişim anahtarlarını her istekte yeniden iletmek yerine istemci ayarlarına bir kez ekleyebiliyor. Sistem, hangi veri akışlarının kullanıcının aboneliği kapsamında olduğunu da gösterebiliyor. Ayrıca BTC/USD gibi yaygın parite adlarıyla sorgulama yapılabiliyor; erişilemeyen veriler için geçersiz anahtar, yetki eksikliği veya aktif olmayan veri akışı gibi nedenler açıklanıyor.

Exa ile araştırma ve fiyat analizi bir araya geliyor

Pyth, yapay zeka destekli arama ve araştırma altyapısı sağlayan Exa ile finansal araştırmanın piyasa verileriyle birleştirilmesini de araştırıyor. Bu yaklaşımda Exa, bir şirketin bilanço açıklamasını, ilgili belgeleri ve haberleri bulurken; Pyth, gelişmenin ardından oluşan fiyat hareketlerini incelemek için gereken verileri sağlıyor.

Örneğin bir yapay zeka ajanı, şirketin son bilançosunda neler yaşandığını araştırdıktan sonra hissenin takip eden beş işlem seansındaki performansını aynı yanıt içinde analiz edebiliyor. Pyth, bu çalışmaların henüz erken aşamada olduğunu belirtiyor.

Şirket, finansal verilerin otomatik sistemler tarafından kullanımının artacağı beklentisine dikkat çekiyor. Duyuruda aktarılan BCG ve Ripple tahminlerine göre yaklaşık 600 milyar dolar büyüklüğündeki tokenize varlık piyasasının 2033’e kadar yaklaşık 19 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Yapay zeka ajanları pazarının ise 2024’teki 5,2 milyar dolardan 2034’te yaklaşık 197 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Pyth’ın yeni sürümü, bu dönüşüm içinde yapay zeka ajanlarının haberleri araştırmanın yanında gelişmelerin piyasalardaki karşılığını da doğrudan veriler üzerinden incelemesini hedefliyor.