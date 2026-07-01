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RIPPLE (XRP)

XRP grafiğinde $1.16 direnci aşılamazsa $0.74 desteği gündeme gelebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP için kritik eşik 1.16 dolar olarak öne çıkıyor.
  • 📉 0.98 ile 0.99 dolar desteği korunuyor, ancak $XRP’de düşüş görünümü henüz sona ermiyor.
  • 📊 1.27 ile 1.42 dolar aralığı, olası tepki yükselişinde güçlü direnç bölgesi olarak izleniyor.
  • 🧭 0.98 ile 0.99 dolar bandı kırılırsa sıradaki ana destek 0.74 dolar olabilir.
Onur Atam
Onur Atam

XRP, ilk önemli destek bölgesini korumasının ardından kritik bir teknik eşiğe yaklaştı. Fiyat 1.06 dolar seviyesinde işlem görürken 0.98 ile 0.99 dolar aralığının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Buna karşın teknik görünümdeki zayıflık tam olarak ortadan kalkmış değil.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 1.16 dolar eşiği öne çıkıyor
2 Yukarı yönlü tepki gelse bile dirençler sürüyor
3 Aşağı yönlü riskte 0.74 dolar seviyesi izleniyor

Teknik görünümde 1.16 dolar eşiği öne çıkıyor

Piyasa araştırma platformu More Crypto Online, XRP’de daha geniş yapının aşağı yönlü kaldığını değerlendiriyor. Platform, alıcıların sadece destek savunması yapmasının kalıcı bir toparlanmayı doğrulamak için yeterli olmadığını, bunun için daha güçlü direnç seviyelerinin geri alınması gerektiğini vurguluyor. More Crypto Online, dalga analizi odaklı teknik yorumlarıyla bilinen bir piyasa araştırma platformu olarak öne çıkıyor.

More Crypto Online, XRP’de düşüş yapısının ancak 1.16 dolar seviyesinin güçlü biçimde aşılması halinde zayıflayabileceğini, bu durumda daha büyük çaplı bir ikinci dalga toparlanmasının teknik olarak teyit kazanabileceğini belirtiyor.

Elliott Dalga analizine göre ana senaryo hala ilave geri çekilme riskine işaret ediyor. 0.98 ile 0.99 dolar bandı ilk büyük talep bölgesi olarak izlenirken, 1.16 doların üzerinde net bir kırılma görülmedikçe aşağı yönlü yapı geçerliliğini koruyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga analizi, piyasalardaki fiyat hareketlerini yatırımcı psikolojisiyle ilişkilendirerek dalga yapıları üzerinden okumaya çalışan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Bu yöntemde destek ve direnç seviyeleri, olası bir sonraki fiyat dalgasını değerlendirmek için kullanılır.

SeviyeAnlamı
1.16 dolarDüşüş görünümünü zayıflatabilecek ilk kritik direnç
1.27 ile 1.42 dolarDaha güçlü satış baskısının gelebileceği arz bölgesi
0.98 ile 0.99 dolarİlk büyük destek ve talep bölgesi
0.74 dolarDestek kırılırsa izlenecek sonraki ana seviye

Yukarı yönlü tepki gelse bile dirençler sürüyor

Kısa vadede bir tepki yükselişi görülse bile 1.27 ile 1.42 dolar aralığında daha güçlü bir direnç bölgesi bulunuyor. Bu alan, satıcıların yeniden devreye girebileceği kritik bir arz bölgesi olarak değerlendiriliyor. Fiyatın bu bandı aşamaması halinde olası yükselişin kalıcı bir trend değişiminden çok geçici bir rahatlama hareketi olarak yorumlanması bekleniyor.

XRP’de destek korunmuş olsa da alımların düşüş senaryosunu geçersiz kılacak ölçüde güç kazanmadığı görülüyor.

Aşağı yönlü riskte 0.74 dolar seviyesi izleniyor

0.98 ile 0.99 dolar destek bölgesinin aşağı kırılması halinde satış baskısının yeniden hız kazanabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda XRP’nin 0.74 dolara doğru gerilemesi gündeme gelebilir. Söz konusu seviye, More Crypto Online’ın izlediği bir sonraki büyük destek noktası olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle piyasada odak noktası iki seviyede toplanmış durumda. XRP’nin 1.16 doların üzerine çıkması teknik görünümde toparlanma işareti verebilir. Buna karşılık mevcut desteğin kaybedilmesi daha derin bir düzeltme olasılığını artırabilir.

Öte yandan XRP’nin temmuz aylarında tarihsel olarak güçlü performans gösterdiği dönemler bulunuyor. Bu mevsimsel eğilim kısa vadede alıcılara destek sağlayabilir. Yine de temel dirençler aşılmadığı sürece genel teknik görünüm temkinli yaklaşımı destekliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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