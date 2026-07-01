Ethereum odaklı iki yeni girişim, Wall Street kurumlarını ağa çekmek için peş peşe kuruldu

Ethereum ekosisteminde kurumsal benimsemeyi hızlandırmayı amaçlayan yeni bir kar amacı gütmeyen kuruluş çarşamba günü faaliyete geçti. Ethereum Institutional adlı yapı, bankalar, varlık yönetim şirketleri ve diğer finans kurumlarının tokenizasyon, stabilcoinler ve zincir üstü finans altyapısına daha yakından dahil olmasına destek vermeyi hedefliyor.

Kurumsal odaklı yeni yapı devreye girdi

Kuruluşun misyon metnine göre Ethereum Institutional, Wall Street kurumları için bağımsız bir temas noktası olarak çalışacak. Yapı, Ethereum Foundation tarafından daha önce yürütülen kurumsal temas çalışmalarının üzerine inşa edilecek, ancak BitMine Immersion Technologies ile SharpLink tarafından finanse edilerek bağımsız biçimde faaliyet gösterecek.

BitMine Immersion Technologies ve SharpLink, halka açık Ethereum hazine şirketleri arasında öne çıkıyor. Joe Lubin ise Ethereum’un kurucu ortakları arasında yer alıyor ve Consensys ile bağlantısı nedeniyle ekosistemde uzun süredir etkili bir isim olarak biliniyor.

İki girişime dahil olan taraflar, Ethlabs ile Ethereum Institutional’ın Ethereum’un yeni döneminde birbirini tamamlayan iki sütun oluşturduğunu, birinin protokol katmanındaki yenilik ve temel altyapıya odaklandığını, diğerinin ise kurumlara değerlendirme aşamasından geniş ölçekli kullanıma kadar güvenilir bir muhatap sunduğunu vurguladı.

Bu adım, geçen hafta duyurulan Ethlabs’ın hemen ardından geldi. Eski Ethereum Foundation araştırmacıları tarafından kurulan Ethlabs, araştırma ve geliştirme odaklı ayrı bir kar amacı gütmeyen kuruluş olarak konumlanıyor. Her iki girişimin de büyük ölçüde benzer destekçiler tarafından finanse edilmesi, Ethereum ekosisteminde yeni bir kurumsal yapılanmanın şekillendiğine işaret ediyor.

Ethereum Foundation üzerindeki baskı arttı

Yeni girişimlerin ortaya çıkışı, Ethereum Foundation’ın artan eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi. Uzun yıllardır ağın teknik gelişimini yönlendiren kuruluş, son dönemde hem ETH fiyatını destekleyecek hem de ağın kamuoyu algısını güçlendirecek daha aktif adımlar atmamakla eleştiriliyor.

Foundation, yeniden yapılanma kapsamında 54 çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu sayı, toplam iş gücünün yaklaşık %20’sine karşılık geliyor. Kuruluş, bu sürecin mart ayında yayımlanan 38 sayfalık Mandate belgesi ve hazine politikasının uygulanmasının ardından yürütülen daha geniş kapsamlı dönüşümün parçası olduğunu açıkladı.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek dünya varlıkları ya da finansal araçların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital varlıkları ifade eder.

Son aylarda vakıf içinde görev yapan çok sayıda yönetici ve etkili isim görevlerinden ayrıldı. Bunun ardından personel azaltımı ve kapsamlı organizasyon değişikliği gündeme geldi. Bu gelişmeler, Ethereum ekosisteminde yönetişim ve öncelikler konusunda süren tartışmaları daha da görünür hale getirdi.

Fiyat ve yönetişim tartışmaları derinleşti

Ethereum Foundation çevresindeki tartışmalar yalnızca organizasyon yapısıyla sınırlı kalmadı. Vakfın geçmişte öne çıkan bazı isimleri, ETH fiyatındaki uzun süreli zayıf görünümü tersine çevirmek için önemli büyüklükte kaynak ayrılmasını içeren öneriler sundu. Bu çıkışlar, Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin’in benimsediği daha idealist yaklaşımın dolaylı biçimde eleştirildiği yönünde yorumlandı.

Ethereum Foundation, yeniden yapılanmanın ardından daha yalın ve daha odaklı bir yapıyla yoluna devam etmeyi amaçladığını bildirdi.

Ethlabs ve Ethereum Institutional’ın peş peşe devreye alınması, Ethereum tarafında teknik geliştirme ile kurumsal erişim başlıklarının birbirinden ayrıştırılarak yeni yapılara taşındığını gösteriyor. Bu tablo, ağın geleceğinde vakfın rolünün nasıl şekilleneceğine dair tartışmaların bir süre daha sürebileceğine işaret ediyor.