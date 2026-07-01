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Kripto Para

Nasdaq’ta 129,3 milyar dolarlık IPO rekoru kırıldı! Kurumlar şimdi hangi alana yöneliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Nasdaq, 2026’nın ilk yarısında 129,3 milyar dolarlık IPO hacmiyle ABD’de yeni rekor kırdı.
  • 📈 Aynı dönemde kurumlar, teknoloji hisseleriyle birlikte düzenlenmiş kripto ürünlerine de yöneldi ve $BTC ETF’lerine 50 milyar doların üzerinde net giriş yaptı.
  • 🏛️ SEC ve FINRA kuralları, halka arz planlayan kripto ve blokzincir şirketleri için belirleyici olmaya devam etti.
  • 🔍 Bu tablo, özel kripto girişimleri ile açık piyasa yatırımları arasındaki sermaye dengesinin yeniden şekillenebileceğini gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Nasdaq, 2026’nın ilk yarısında halka arz edilen şirketlerin toplam değerinin 129,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu seviye, ABD’de herhangi bir borsa için karşılaştırılabilir bir ilk yarı döneminde kaydedilen en yüksek IPO hacmi olarak öne çıktı. Toplamın büyük bölümünü ise medya sektöründeki büyük ölçekli teknoloji halka arzının taşıdığı belirtildi.

İçindekiler
1 Kripto şirketleri için iştah sinyali
2 Sermaye dağılımında yeni denge
3 Düzenlenmiş ürünler öne çıkıyor

Kripto şirketleri için iştah sinyali

Bu tablo, kripto ve blokzincir sektöründe halka arz seçeneğini değerlendiren şirketler açısından dikkatle izleniyor. Özellikle spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının ardından dijital varlık alanında faaliyet gösteren şirketler, sermaye piyasalarındaki talebin yönünü daha yakından takip ediyor. Nasdaq’taki güçlü IPO temposu, kurumsal yatırımcıların risk alma isteğinde ve likidite akışında değişim yaşanabileceğine işaret ediyor.

Süreçten etkilenebilecek aktörler arasında Coinbase gibi kripto platformları, blokzincir altyapı şirketleri, stabilcoin ihraççıları ve Bitcoin ile Ethereum ETF’lerini yöneten varlık yönetim şirketleri bulunuyor. Bu şirketlerin olası halka arz adımlarında SEC ve FINRA tarafından uygulanan listeleme kuralları belirleyici rol oynuyor.

Mini sözlük: FINRA, ABD’de faaliyet gösteren aracı kurumları denetleyen öz düzenleyici kuruluştur. Halka arz ve menkul kıymet işlemlerinde uyum, gözetim ve yatırımcı koruması başlıklarında önemli bir işlev üstlenir.

Sermaye dağılımında yeni denge

Nasdaq’taki rekor halka arz hareketliliği, küresel ölçekte riskli varlıklara ayrılan sermayenin dağılımını da etkileyebilir. Kamusal teknoloji şirketlerine yönelen kurumsal yatırımcıların, zaman içinde özel kripto girişimlerine veya token odaklı yatırımlara ayırdığı payı yeniden gözden geçirmesi mümkün görülüyor.

Bununla birlikte veriler, kurumsal sermayenin yalnızca geleneksel hisse piyasalarına kaymadığını gösteriyor. CoinShares verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerine yıl başından bu yana net 50 milyar doların üzerinde giriş gerçekleşti. Bu durum, kurumların hem halka açık teknoloji şirketlerine hem de düzenlenmiş kripto ürünlerine aynı dönemde pozisyon açtığını ortaya koyuyor.

Düzenlenmiş ürünler öne çıkıyor

Piyasadaki eğilim, dijital varlık sektöründe faaliyet gösteren şirketler için daha seçici ama daha kurumsal bir finansman ortamına işaret ediyor. Halka arz planı yapan şirketlerin, yalnızca büyüme hikayesiyle değil; düzenleyici uyum, gelir görünürlüğü ve yatırımcı güveniyle de öne çıkması gerekecek.

Nasdaq, 2026’nın ilk yarısında 129,3 milyar dolarlık halka arz hacmine ulaştı. CoinShares verileri ise aynı dönemde ABD spot Bitcoin ETF’lerine 50 milyar doların üzerinde net giriş gerçekleştiğini gösteriyor.

Bu çerçevede, sermaye piyasalarındaki güçlü aktivite ile düzenlenmiş kripto yatırım araçlarına gelen girişler aynı anda ilerliyor. Böyle bir görünüm, dijital varlık şirketlerinin halka arz zamanlaması ve yatırımcı ilgisi açısından daha yakından incelenecek bir döneme işaret ediyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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