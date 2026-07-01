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Kripto Para

ABD’de kripto şirketleri 2026 ara seçimleri öncesinde 189 milyon dolarla en büyük kurumsal siyasi bağışçı oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD'de kripto şirketleri, 2026 ara seçimleri öncesinde 189 milyon dolarlık katkıyla kurumsal siyasi bağışlarda ilk sıraya çıktı.
  • 📌 Ripple, Coinbase ve a16z, izlenen 517 milyon dolarlık toplam bağışın yaklaşık %37'sini tek başına oluşturdu.
  • 💳 Eylül 2024'ten Mayıs 2026'ya uzanan dönemde kripto ödeme kartlarının aylık hacmi %500'den fazla artarak 600 milyon dolara ulaştı.
  • 🪙 Tüketici kullanımındaki artışla birlikte $XRP ve sektör genelindeki düzenleme tartışmaları Washington'da daha fazla ağırlık kazandı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para sektörü, ABD’de 2026 ara seçimleri öncesinde kurumsal siyasi bağışlarda en büyük paya ulaştı. Piyasa analisti Xaif Crypto’nun paylaştığı verilere göre dijital varlık şirketleri, Washington’daki düzenleme sürecini etkilemek amacıyla seçim kampanyalarına rekor düzeyde kaynak aktarıyor.

İçindekiler
1 Bağışlarda kripto sektörü öne çıktı
2 Düzenleme başlıkları öne çıkıyor
3 Siyasi ağırlık artarken kullanım da genişliyor

Bağışlarda kripto sektörü öne çıktı

Ripple, Coinbase ve Andreessen Horowitz, 2026 seçim döngüsü için toplam yaklaşık 189 milyon dolar katkı sağladı. Bu tutar, şimdiye kadar izlenen 517 milyon dolarlık kurumsal siyasi bağışın yaklaşık %37’sine karşılık geliyor. Böylece kripto sektörü, siyasi harcamalarda diğer tüm kurumsal sektörlerin önüne geçti.

Mini sözlük: Andreessen Horowitz, teknoloji girişimlerine yatırım yapan ABD merkezli bir girişim sermayesi şirketidir. Kripto piyasasında genellikle a16z kısaltmasıyla anılır ve blockchain projelerine yaptığı yatırımlarla bilinir.

Bağış toplama hızındaki artış da dikkat çekiyor. Kasım ayındaki seçimlere aylar kala kripto şirketleri, 2024 seçim döneminin tamamında yapılan sektör kaynaklı siyasi harcamayı şimdiden aşmış durumda. Bu tablo, ABD’de dijital varlıklara ilişkin yaklaşan düzenleyici kararların sektör açısından ne kadar önemli görüldüğünü ortaya koyuyor.

Ripple, Coinbase ve Andreessen Horowitz’in 2026 seçim döngüsüne yaklaşık 189 milyon dolar katkı sağladığı, bu rakamın izlenen toplam kurumsal siyasi bağışların yaklaşık %37’sini oluşturduğu görülüyor.

Düzenleme başlıkları öne çıkıyor

Tartışmaların odağında stabilcoin düzenlemeleri, kripto piyasa yapısı, token sınıflandırması ve dijital varlıkların daha geniş denetimi yer alıyor. Bu başlıklarda alınacak kararların, yenilik kapasitesi, kurumsal benimseme ve ABD merkezli blockchain şirketlerinin küresel rekabet gücü üzerinde kalıcı etkiler doğurabileceği değerlendiriliyor.

Birçok kripto şirketi kampanya bağışlarını yalnızca siyasi destek olarak değil, uzun vadeli stratejik yatırım olarak görüyor. Sektör, yeniliği destekleyen ve düzenleyici netliği savunan adaylara kaynak sağlayarak yatırım ortamını güçlendirecek, teknolojik gelişimi koruyacak ve blockchain şirketlerinin daha elverişli bölgelere taşınmasını yavaşlatacak bir hukuki çerçeve oluşmasını hedefliyor.

Kripto şirketleri, yeniliği destekleyen ve düzenleyici netlik sağlayacak adaylara destek vererek daha istikrarlı bir hukuki çerçeve oluşmasını amaçlıyor.

Siyasi ağırlık artarken kullanım da genişliyor

Sektörün siyasi etkisindeki genişleme, kripto varlıkların niş bir finansal deneyden daha geniş bir ekonomik alana dönüşmesiyle aynı döneme denk geliyor. Kripto şirketleri artık bankacılık, enerji ve ilaç gibi köklü sektörlerle ABD politikaları üzerindeki etki alanı için rekabet ediyor.

Bu siyasi hareketlilik, günlük kullanım verileriyle de destekleniyor. Kripto ödeme kartlarında işlem hacmi Eylül 2024’ten bu yana %500’den fazla arttı ve Mayıs 2026 itibarıyla aylık yaklaşık 600 milyon dolarlık harcama seviyesine ulaştı. Lüks perakendeci Goldgenie de son altı ayda kripto ile yapılan ödemelerde %300 artış kaydetti.

GöstergeVeri
2026 seçim döngüsünde öne çıkan katkı189 milyon dolar
Toplam kurumsal siyasi bağış içindeki pay%37
Kripto ödeme kartlarında işlem hacmi artışı%500’den fazla
Mayıs 2026 aylık harcama tutarıYaklaşık 600 milyon dolar
Goldgenie’nin son altı aydaki kripto ödeme artışı%300

Siyasi nüfuz ile ana akım kullanımın aynı anda hız kazanması, kripto sektörünün ABD’de yalnızca finans piyasalarını değil, dijital finansın ve düzenleyici çerçevenin geleceğini de etkileyen güçlü alanlardan biri haline geldiğine işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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