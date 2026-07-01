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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 60.200 doları gördü! Piyasada korku sürerken sırada hangi seviye bulunuyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin gün içinde 57.737 doları gördükten sonra 60.200 dolara toparlandı.
  • 📊 Piyasadaki korku göstergesi 100 üzerinden 11 seviyesinde kalırken $BTC için temkinli duruş sürdü.
  • 💸 Haziran ayında ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 4,5 milyar dolar çıkış gerçekleşti.
  • 🧭 Buna karşılık uzun vadeli yatırımcılar son iki haftada yaklaşık 270.000 BTC biriktirdi.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin çarşamba günü 60.200 dolara kadar yükseldi. Gün içinde 57.737 dolara kadar gerileyen varlık, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,7 toparlandı. Ether yüzde 3, Solana ise yüzde 4,85 değer kazandı.

İçindekiler
1 Piyasada toparlanma var, temkinli hava korunuyor
2 ETF çıkışları ile uzun vadeli alımlar aynı anda öne çıktı
3 Kaldıraçlı işlemlerde yoğunlaşma kritik aralığa işaret ediyor
4 İlk 24 saatlik görünüm nötr seyrediyor

Piyasada toparlanma var, temkinli hava korunuyor

Fiyatlardaki yükselişe rağmen yatırımcıların temkinli duruşu sürüyor. Kripto para piyasasında korku ve açgözlülük dengesini izleyen göstergeler 100 üzerinden yaklaşık 11 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, piyasada yoğun tedirginliğe işaret eden aşırı korku bölgesine karşılık geliyor. Bitcoin buna karşın yıl başından bu yana yaklaşık üçte bir oranında geride kalmış durumda.

Bitcoin’de kısa vadeli toparlanma görülse de piyasa verileri, yatırımcı güveninin henüz kalıcı biçimde güçlenmediğine işaret ediyor.

ETF çıkışları ile uzun vadeli alımlar aynı anda öne çıktı

Veriler, yatırımcı davranışında iki farklı eğilimin öne çıktığını gösteriyor. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde son haftalarda girişlerden çok çıkışlar dikkat çekti. Haziran ayında toplam 4,5 milyar dolarlık çıkış görüldü. Bu rakam, fonların işleme açılmasından bu yana kaydedilen en yüksek aylık çıkış olarak öne çıktı.

Öte yandan zincir üstü veriler, uzun vadeli yatırımcıların son iki haftada yaklaşık 270.000 BTC eklediğini ortaya koydu. Bu tablo, daha büyük ölçekli bazı yatırımcıların son düşüşü satış gerekçesi olarak değil, alım fırsatı olarak değerlendirdiğini düşündürüyor.

Kaldıraçlı işlemlerde yoğunlaşma kritik aralığa işaret ediyor

Kısa vadeli görünümde öne çıkan göstergelerden biri fonlama oranı oldu. Bu oran üç gündür pozitif seyrediyor. Başka bir deyişle, Bitcoin yeni dip seviyeleri test etse de yükseliş yönlü kaldıraçlı pozisyonlar piyasada ağırlığını korudu. Fiyat zayıf seyrederken tek tarafa yığılmış kaldıraç, oynaklığı artırabilecek bir unsur olarak izleniyor.

Üç büyük borsadan derlenen son bir haftalık veriler, kaldıraçlı pozisyonların en yoğun biçimde 57.000 ile 60.500 dolar aralığında biriktiğini gösterdi. Bu bölge, Bitcoin’in haziran sonundan beri işlem gördüğü bantla büyük ölçüde örtüşüyor. 61.000 ile 62.000 doların üzerinde ve 55.000 ile 56.000 doların altında ise bu yoğunluk belirgin biçimde azalıyor.

Bu dağılım, zorunlu pozisyon kapanışlarının mevcut fiyata yakın alanlarda toplandığını gösteriyor. Yukarı yönde 61.000 doların, aşağı yönde ise 56.000 doların belirgin biçimde aşılması halinde fiyat hareketinin daha sert hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

İlk 24 saatlik görünüm nötr seyrediyor

Kısa vadede genel görünüm nötr kabul ediliyor. Daha net bir yön değişiminin oluşabilmesi için, hem Bitcoin fiyatında hem de kaldıraçlı pozisyonlarda birlikte artış görülmesi gerekiyor. Mevcut verilerde ise bu eşleşme henüz ortaya çıkmış değil.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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