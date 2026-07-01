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Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Tradeweb, Franklin Templeton ve Virtu Financial arasında tokenlaştırılmış ABD tahvili işlemini anlık olarak tamamladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tradeweb, Franklin Templeton ile Virtu Financial arasındaki tokenlaştırılmış ABD tahvili işlemini anlık olarak tamamladı.
  • 💵 İşlem, Canton Network üzerinde tokenlaştırılmış nakit ve tahvilin eş zamanlı mutabakatıyla gerçekleşti.
  • 📈 Tokenlaştırılmış ABD tahvili pazarı 84 ürünle 14,6 milyar dolara ulaştı ve bu büyümede $USDCx öne çıktı.
  • 🏛️ Hong Kong ve Birleşik Krallık da kamu borçlanma araçlarını blokzincir altyapısına taşıyan pilot programları sürdürüyor.
Onur Atam
Onur Atam

Tradeweb, blokzincir üzerinde tokenlaştırılmış ABD Hazine tahvili içeren bir işlemin tamamlandığını açıkladı. İşlem kapsamında Franklin Templeton, tokenlaştırılmış bir Hazine menkul kıymetini Virtu Financial’a devretti; karşılığında Canton Network üzerinden tokenlaştırılmış nakit kullanıldı.

İçindekiler
1 İşlem anlık mutabakatla tamamlandı
2 DTCC hizmeti öncesinde dikkat çeken adım
3 Kamu borcunda blokzincir ilgisi büyüyor
4 Pazar büyüklüğü 14,6 milyar dolara ulaştı

İşlem anlık mutabakatla tamamlandı

Tradeweb, işlemde fiyat oluşumu ve emir gerçekleşmesini sağlarken, Canton Network tahvil ile tokenlaştırılmış nakit tarafındaki mutabakatı eş zamanlı yürüttü. Taraflar, işlemin gerçek zamanlı tamamlandığını bildirdi. İşlemin parasal büyüklüğü ise paylaşılmadı.

Tradeweb cephesi, bu adımın sektör açısından tokenlaştırılmış ABD Hazine tahvilinin Canton üzerinde ihraç edilen ve USDC destekli bir stabilcoin olan USDCx karşılığında gerçek zamanlı alım satımla sonuçlanan ilk örnek olduğunu vurguluyor.

Süreçte Blockdaemon, Digital Asset, Societe Generale, Franklin Templeton, Tradeweb ve Virtu Financial yer aldı. Virtu Financial, küresel piyasalarda yüksek frekanslı işlem ve piyasa yapıcılığı faaliyetleriyle bilinen bir finans şirketi olarak öne çıkıyor. Canton Network ise kurumsal finans uygulamalarına odaklanan, izinli yapıda çalışan bir blokzincir ağı olarak kullanılıyor.

Mini sözlük: Tokenlaştırma, geleneksel bir varlığın dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulması anlamına gelir. Mutabakat ise bir işlemin taraflar arasında kesin olarak tamamlanıp varlık ve nakdin el değiştirmesi sürecini ifade eder.

DTCC hizmeti öncesinde dikkat çeken adım

Açıklamaya göre bu işlem, Depository Trust & Clearing Corporation tarafından yıl içinde devreye alınması planlanan Tokenization Services hizmeti öncesinde geldi. DTCC, bu hizmetle belirli hisselerin, borsa yatırım fonlarının ve ABD Hazine menkul kıymetlerinin tokenlaştırılmasına imkan tanımayı hedefliyor. Kurum, yatırımcı koruması ve mülkiyet haklarının geleneksel varlıklarla aynı çerçevede korunacağını belirtiyor.

Franklin Templeton da son dönemde tokenlaştırılmış finansal varlıklara yönelik hamlelerini hızlandırdı. Varlık yönetim şirketi, bu yıl Binance ile yaptığı iş birliğinde kurumsal yatırımcıların tokenlaştırılmış para piyasası fonu paylarını işlem teminatı olarak kullanabilmesine imkan tanıdı. Şirket ayrıca Ondo Finance ile tokenlaştırılmış ETF’leri blokzincir ağlarına taşımaya dönük çalışma başlattı.

Kamu borcunda blokzincir ilgisi büyüyor

Devletler de egemen borç araçlarını blokzincir altyapısına taşıma yönünde adımlar atıyor. Çeşitli yargı bölgeleri, ihraç, mutabakat ve piyasa altyapısını test etmek amacıyla dijital tahvil programları başlattı.

Hong Kong, 2023 yılında ilk dijital yeşil tahvil ihracını gerçekleştiren öncü merkezlerden biri oldu. Hükümet, Kasım 2025’te üçüncü dijital yeşil tahvil ihracını tamamlayarak dört para birimi üzerinden 10 milyar Hong Kong doları topladı. Bu tutar yaklaşık 1,3 milyar dolara karşılık geliyor.

Geçen ay Hong Kong yönetimi, Hong Kong Para Otoritesi üzerinden tokenlaştırılmış tahvillerin ihracı ve mutabakatını destekleyecek bir dijital varlık platformu kuracağını duyurdu. Altyapının zamanla diğer dijital varlıklara genişletilmesi ve bölgedeki tokenizasyon platformlarıyla bağlanması planlanıyor. Birleşik Krallık tarafında ise hükümet, devlet tahvillerinde blokzincir tabanlı ihraç, mutabakat ve ikincil piyasa işlemlerini test eden Digital Gilt Instrument pilotu için HSBC Orion’u görevlendirdi.

Pazar büyüklüğü 14,6 milyar dolara ulaştı

RWA.xyz verilerine göre tokenlaştırılmış ABD Hazine ürünü pazarı 14,6 milyar dolara yükseldi. Toplam 84 zincir üstü üründen oluşan bu alan, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları pazarının en büyük segmenti konumunda bulunuyor.

BaşlıkVeri
Tokenlaştırılmış ABD tahvili pazarı$14,6 milyar
Zincir üstü ürün sayısı84
Hong Kong dijital yeşil tahvil ihracı10 milyar Hong Kong doları
Hong Kong ihracının dolar karşılığı$1,3 milyar
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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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