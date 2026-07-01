Dogecoin $0,073 seviyesinde tutunurken, analistler $0,06 desteğini kritik eşik olarak izliyor

Dogecoin son 24 saatte %1,26 yükselerek $0,07317 civarında işlem gördü. Gün içi en düşük seviye $0,07081, en yüksek seviye ise $0,07344 oldu. Kısa vadeli toparlanma dikkat çekse de, daha geniş fiyat yapısının hala kırılgan olduğu değerlendiriliyor.

$0,06 bölgesi ana destek olarak öne çıkıyor

Analist Ali Charts’ın paylaştığı aylık grafikte, $0,06 seviyesi Dogecoin için çok yıllı bir birikim alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölge, geçmişte güçlü piyasa tepkilerinin görüldüğü alanlardan biri olduğu için teknik açıdan yakından izleniyor. Dogecoin, 2013’te oluşturulan ve geniş kullanıcı topluluğuyla bilinen bir kripto para olarak, özellikle yüksek oynaklık dönemlerinde bu tür uzun vadeli destek seviyeleriyle gündeme geliyor.

Ali Charts’ın aylık değerlendirmesine göre $0,06 seviyesi, Dogecoin grafiğinde yıllardır önemini koruyan ana destek alanı konumunda bulunuyor.

Fiyatın şu anda $0,072 civarında bulunmasına karşın, ana yapısal desteğin $0,06 bandında kaldığı belirtiliyor. Bu alan korunursa piyasa önce $0,081 seviyesine doğru yeniden denge arayabilir. Buna karşılık $0,06 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde, bir sonraki risk bölgesi $0,055 ile $0,050 aralığında oluşabilir.

Seviye Teknik anlamı $0,070 Kısa vadeli ilk destek $0,06 Ana yapısal destek $0,081 Toparlanmanın güç kazanması için izlenen eşik $0,055 ile $0,050 Destek kırılırsa öne çıkan alt bölge

Düşük hacim belirsizliği artırıyor

Cantonese Cat’in paylaştığı grafik, Dogecoin’in uzun vadeli fiyat aralığının alt kısmına yakın seyrettiğini gösteriyor. Fiyatın $0,06 ile $0,07 arasındaki destek bandına yakın kalması, düşük işlem hacmi nedeniyle daha temkinli bir görünüm yaratıyor.

Teknik açıdan düşük hacimli dönemlerde fiyatın, kalıcı dip oluşmadan önce beklenenden daha aşağı sarkabileceği düşünülüyor. Bu nedenle Dogecoin’in önce $0,070 üzerinde kalması, ardından da daha güçlü hacimle $0,073 ile $0,075 bandını geri alması gerekiyor.

Daha derinde $0,05 bölgesi izleniyor

Daan Crypto Trades, daha yüksek zaman dilimlerinde $0,05 bölgesinin de önemini koruduğunu belirtiyor. Analiste göre Dogecoin’de daha güçlü bir yükseliş zemini oluşmadan önce yatay hareket ve ardından piyasa yapısında net bir kırılma görülebilir.

Daan Crypto Trades, $0,06 seviyesinin savunulamaması halinde $0,055 ile $0,050 aralığının daha güçlü bir taban arayışında öne çıkabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan daha uzun vadeli grafikte çok yıllı bir flama yapısının sürdüğü görüşü de korunuyor. Trader Tardigrade, bu formasyonun geçerliliğini koruması halinde uzun vadede $10 bölgesinin hedef olarak masada kalabileceğini değerlendiriyor. Ancak bunun için önce $0,081 seviyesinin aşılması, ardından da $0,10 ile $0,12 bandının güçlü hacimle geçilmesi gerekiyor.

Yukarı yönlü eşikler netleşti

Kısa vadede ilk direnç $0,075 seviyesinde bulunuyor. Bunun üzerinde $0,081 seviyesi, ivmede daha anlamlı bir değişim işareti olarak görülüyor. Bu eşiğin aşılması durumunda $0,090 ve $0,10 seviyeleri gündeme gelebilir. Daha yukarıda ise $0,12 ve $0,16 bölgeleri daha güçlü direnç alanları olarak öne çıkıyor.

Genel görünümde Dogecoin için belirleyici unsur, $0,06 desteğinin korunup korunamayacağı olacak. Son yükseliş kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da, analistler daha güçlü bir toparlanma için hacim destekli teyit arıyor.