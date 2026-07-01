LINK 4 günde 512 bin tokenluk alımla öne çıktı! Sıradaki eşiklerde neler yaşanacak?

Chainlink, haftanın başından bu yana toparlanma sinyalleri verirken, son dört günde büyük cüzdanlardan gelen alımlar fiyat hareketini destekledi. Alım iştahındaki bu canlanma, teknik göstergelerde görülen iyileşmeyle aynı döneme denk geldi ve LINK’i son işlem aralığının üst bandına yaklaştırdı.

Büyük cüzdanlar alımı hızlandırdı

Zincir üstü veri takipçisi Nazoku’ya göre balina sınıfında değerlendirilen dört adres, son dört günde toplam 512.595 LINK topladı. Güncel fiyatlarla bu alımların toplam büyüklüğü yaklaşık 3,78 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Söz konusu özel cüzdanlarda 251.735, 120.675, 113.068 ve 27.116 LINK yer aldı. Aynı adreslerden en az birinin daha önce de düzenli şekilde alım yaptığı görülürken, bu tablo son hareketin tek seferlik bir işlemden ibaret olmayabileceğine işaret etti.

Nazoku verileri, dört büyük adresin son dört günde toplam 512.595 LINK biriktirdiğini ortaya koydu. Bu hareket, kısa vadeli fiyat toparlanmasının güç kazandığı dönemde dikkat çekti.

Chainlink, farklı blokzincirlerdeki akıllı sözleşmelere dış veri taşıyan merkeziyetsiz oracle ağı olarak biliniyor. Bu yapı, özellikle DeFi uygulamalarında fiyat verisi ve zincir dışı bilgi akışı için kullanılıyor.

Fiyat 7,40 dolar eşiğine yaklaştı

BraveNewCoin verilerine göre LINK fiyatı 7,39 dolar civarında işlem gördü ve son 24 saatte yaklaşık %3,4 yükseldi. Aynı seansta fiyat 7,13 doların biraz üzerinden dip yaptı, ardından 7,43 dolara yaklaşarak gün içi zirvesini test etti.

Bu toparlanma, son dönemdeki zayıf görünümün bir bölümünü geride bırakırken 7,20 ile 7,25 dolar bandını kısa vadede önemli destek alanı haline getirdi. Fiyat bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece 7,43 dolar ve ardından 7,50 dolar çevresindeki direnç seviyeleri izleniyor. Aşağı yönlü bir kırılmada ise 7,10 dolar yeniden gündeme gelebilir.

Teknik göstergeler ivmede iyileşmeye işaret etti

30 dakikalık grafikte birkaç gün süren yatay seyrin ardından alıcıların yeniden öne çıktığı görülüyor. Kısa vadeli görünümde özellikle son geri çekilmelerde oluşan daha yüksek dipler, toparlanma sürecinde alıcıların devrede kaldığını gösteren bir yapı oluşturdu.

MACD göstergesinde çizginin sinyal çizgisinin üzerine çıkmasıyla birlikte pozitif kesişim oluştu. Histogramın da yeniden artı bölgeye geçmesi, kısa vadeli momentuma ilişkin görünümün iyileştiğine işaret etti. Hareket güçlü bir sıçramadan çok kademeli bir toparlanma görünümü veriyor.

Göreceli Güç Endeksi ise 60,58 seviyesine yükseldi. Bu değer, alım eğiliminin güçlendiğini gösterse de henüz aşırı alım bölgesine girilmediğini ortaya koyuyor. İşlem hacmindeki seyrin de dengeli kalması, hareketin ani ve sert bir spekülatif sıçramadan çok istikrarlı bir güçlenmeye dayandığını düşündürüyor.