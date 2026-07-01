Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana için aylık alım sinyali oluştu, BTC $59,947 seviyesinde işlem görüyor

Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana, aylık grafikte aynı anda TD Sequential alım sinyali üretmeleriyle yeniden piyasanın odağına yerleşti. Bu görünüm, kripto piyasasında uzun vadeli bir dip oluşmuş olabileceğine dair beklentileri artırdı; ancak göstergenin tek başına kesin bir yükseliş başlangıcını işaret etmediği de vurgulanıyor.

Teknik göstergede ortak sinyal

Kripto analisti Ali Martinez, dört büyük kripto varlığın da aylık zaman diliminde TD Sequential alım sinyali verdiğini açıkladı. Yüksek zaman dilimlerinde kullanılan bu gösterge, genellikle mevcut eğilimin zayıfladığı ve yön değişiminin gündeme gelebileceği alanları tespit etmek için izleniyor.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasa analisti Tom DeMark tarafından geliştirilen bir teknik gösterge olarak biliniyor. Gösterge, belirli sayım dizileri üzerinden trendin yorulduğu ve olası dönüş bölgelerinin oluştuğu noktaları belirlemeye çalışır.

Aylık grafik, eş zamanlı bir makro dönüş kurulumuna işaret ediyor. TD Sequential göstergesi Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana için alım sinyali veriyor.

Aynı anda dört büyük kripto parada aylık alım sinyalinin görülmesi sık rastlanan bir durum değil. Bu nedenle teknik görünümdeki iyileşme, son haftalardaki sert dalgalanmanın ardından piyasada temkinli bir iyimserlik oluşturdu.

Fiyatlar ve vadeli işlemlerde son durum

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin $59,947.31, Ethereum $1,615.92, XRP $1.05 ve Solana $77.45 seviyesinde işlem gördü. Büyük piyasa değerine sahip varlıklardaki görünümün de daha olumlu bir tablo sergilediği kaydedildi.

Varlık Fiyat Vadeli açık pozisyon Bitcoin $59,947.31 $8.50 milyar Ethereum $1,615.92 $21.99 milyar XRP $1.05 $2.31 milyar Solana $77.45 $5.58 milyar

CoinGlass verileri, Bitcoin vadeli işlemlerinde Binance üzerindeki açık pozisyon büyüklüğünün $8.50 milyar düzeyinde bulunduğunu gösterdi. Ethereum tarafında açık pozisyon $21.99 milyara ulaştı. XRP için bu rakam $2.31 milyar, Solana için ise $5.58 milyar olarak ölçüldü. Bu veriler, türev piyasada ilginin tamamen kaybolmadığına işaret ediyor.

ETF akışları temkinli görünümü korudu

ABD spot Bitcoin ETF’leri 1 Temmuz tarihinde $222.60 milyon net çıkış kaydetti. Buna karşın ürünlerin piyasaya sürülmesinden bu yana toplam net giriş $51.59 milyar seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, bazı yatırımcıların kısa vadede kar alırken daha geniş eğilimin tamamen bozulmadığını gösteriyor.

Spot Ethereum ETF’lerinde ise 30 Haziran tarihinde 16,715.33 ETH net çıkış görüldü. Kurumsal tarafta temkinli duruşun sürdüğü anlaşılsa da daha uzun vadeli talebin pozitif kaldığı değerlendiriliyor.

Aylık alım sinyalleri satış baskısının zayıflıyor olabileceğini gösteriyor, ancak kalıcı bir toparlanma için ek doğrulama gerekiyor.

Önümüzdeki haftalarda Bitcoin, Ethereum, XRP ve Solana’nın mevcut fiyat seviyelerinin üzerinde kalması, ETF akışlarının güçlenmesi, açık pozisyonların artması ve alım hacimlerinin yükselmesi halinde daha geniş kripto piyasasında toparlanma olasılığı güç kazanabilir.