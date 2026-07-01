Kayıt Banner
Ethereum (ETH)

Ethereum Institutional, ETH ve katman 2 ekosisteminde kurumsal benimsemeyi hızlandırmak için kuruldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum Institutional, ETH ve katman 2 ekosisteminin kurumsal benimsenmesini hızlandırmak için kuruldu.
  • 📌 Girişim, eğitim, standart uyumu ve geleneksel finans ile Ethereum geliştiricileri arasında koordinasyon sağlamayı hedefliyor.
  • 🏦 BitMine, SharpLink ve Joseph Lubin, projeye ana destek veren taraflar arasında yer alıyor.
  • 📈 Spot Ether ETF’leri ve artan stabilcoin mutabakatı, $ETH çevresindeki kurumsal ilgiyi büyütüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum Institutional, Ethereum, katman 2 ağları, uygulamalar ve daha geniş ekosistemin kurumsal ölçekte benimsenmesini hızlandırma hedefiyle bağımsız bir kar amacı gütmeyen kuruluş olarak faaliyete başladı.

İçindekiler
1 Kuruluşun odak alanları
2 Kurumsal girişteki boşluklara işaret etti
3 Destek veren isimler
4 Artan kurumsal ilgiyle aynı döneme denk geldi

Kuruluşun odak alanları

Girişim, şirketlerin ETH’yi ödeme mutabakatı, tokenizasyon ve zincir üstü finans işlemlerinde daha fazla değerlendirdiği bir dönemde duyuruldu. Katman 2 ölçekleme çözümlerinin olgunlaşması ve büyük pazarlarda düzenleyici çerçevenin daha net hale gelmesi de bu adımın zamanlamasında etkili oldu.

Kuruluş, temel faaliyet alanlarını kurumsal ilişkiler, kurumsal istihbarat, ekosistem ve ETH pazarlaması, sektör gereksinimleri ile etkinlikler olarak sıraladı. Odak noktasının protokol geliştirme olmayacağı, bunun yerine eğitim, standart uyumu ve geleneksel finans ile Ethereum geliştiricileri arasında savunuculuk ve koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

Kuruluş, protokol geliştirmeye odaklanmak yerine eğitim, standart uyumu ve geleneksel finans ile Ethereum geliştiricileri arasında köprü kurmayı hedefliyor.

Kurumsal girişteki boşluklara işaret etti

Girişime göre kurumsal katılımın önündeki başlıca engeller teknik yetersizliklerden çok operasyonel süreçler, uyum gereklilikleri ve anlatı eksikliği etrafında toplanıyor. Ethereum Institutional da bu boşlukları azaltarak şirketler, geliştiriciler ve altyapı sağlayıcıları arasında bir koordinasyon katmanı oluşturmayı amaçlıyor.

Bu yaklaşım, özellikle borsalar, saklama hizmeti sağlayıcıları ve varlık yöneticileri açısından daha belirgin bir kurumsal çerçeve sunabilir. Geliştiriciler için kurumsal ihtiyaçların daha açık hale gelmesi beklenirken, düzenleyici kurumlar açısından da sektör görüşlerinin tek bir temas noktası üzerinden iletilmesi kolaylaşabilir.

Destek veren isimler

BitMine, SharpLink ve Ethereum’un kurucu ortaklarından Joseph Lubin, girişimin ana destekçileri arasında yer aldı. Joseph Lubin, Ethereum ekosisteminin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor ve aynı zamanda Consensys’in kurucusu olarak tanınıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, gerçek dünya varlıkları ya da finansal araçların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Katman 2 ise Ethereum ana ağı üzerindeki yükü azaltmak ve işlemleri daha düşük maliyetle hızlandırmak için geliştirilen ölçekleme çözümlerini ifade eder.

BitMine, SharpLink ve Joseph Lubin’in desteği, girişimi Ethereum topluluğundaki madencilik, hazine yönetimi ve protokol liderliğiyle doğrudan bağlantılı hale getiriyor.

Artan kurumsal ilgiyle aynı döneme denk geldi

Girişimin duyurusu, spot Ether ETF’lerine yönelik ilginin artması ve stabilcoinlerle yapılan ödeme mutabakatının genişlemesiyle aynı döneme rastladı. Bu tablo, Ethereum çevresinde daha güçlü bir kurumsal yapı kurulabileceğine işaret ediyor.

Şirketler açısından bakıldığında, daha net standartlar ve Ethereum topluluğuyla daha düzenli temas imkanı benimseme sürecini sadeleştirebilir. Yatırımcılar için ise gelişme, $ETH etrafındaki kurumsal ekosistemin daha görünür hale geldiğini gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum odaklı iki yeni girişim, Wall Street kurumlarını ağa çekmek için peş peşe kuruldu

Ethereum staking oranı %33’ü aştı! Piyasada şimdi hangi seviye izleniyor?

Ethereum’da kritik eşik 1.400 dolar oldu! Sıradaki hamlede neler yaşanabilir?

Vitalik Buterin, zincir üstü gizli oylama için yeni bir kriptografi yaklaşımı ortaya koydu

Loopring perdesi kapandı! Ethereum katman 2 yarışında dengeler nasıl değişti?

Ethereum 1.400 ile 1.550 dolar aralığında kritik desteği test ediyor

Ethereum 26 Haziran’da art arda yedinci ETF çıkışı sonrası $1.583 desteğinde tutunmaya çalışıyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Bitcoin $60.000’ın üzerinde tutunurken, analistler $70.000 ile $72.000 aralığını izliyor
Bir Sonraki Yazı XRP grafiğinde $1.16 direnci aşılamazsa $0.74 desteği gündeme gelebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Nasdaq’ta 129,3 milyar dolarlık IPO rekoru kırıldı! Kurumlar şimdi hangi alana yöneliyor?
Kripto Para
Ethereum odaklı iki yeni girişim, Wall Street kurumlarını ağa çekmek için peş peşe kuruldu
Ethereum (ETH)
XRP grafiğinde $1.16 direnci aşılamazsa $0.74 desteği gündeme gelebilir
RIPPLE (XRP)
Bitcoin $60.000’ın üzerinde tutunurken, analistler $70.000 ile $72.000 aralığını izliyor
BITCOIN (BTC)
Ripple 300 milyon XRP’yi dolaşıma soktu! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?
RIPPLE (XRP)
Lost your password?