Kripto para yatırımcılarının gözdesi ve en büyük akıllı sözleşme platformu olan Ethereum tam 8 yıl önce başlatıldı. Bugün 8 yaşına giren ve hızla büyümeye, gelişmeye devam eden Ethereum fiyatıyla can sıkmaya devam ediyor. Ancak 8 yılda yaşananları düşündüğümüzde bugünkü sıkıcı volatilite o kadar da endişe verici değil.

İyi ki Doğdun Ethereum (ETH)

Bugün Ethereum ağının ve dünyanın en büyük ikinci dijital varlığı olan Ether‘in sekizinci doğum günü. Ethereum, kripto yenilikçisi Vitalik Buterin tarafından, proje 2013 yılının sonlarında bir resmi olarak tanıtılmıştı. Bir sonraki Ocak ayında 20 yaşındaki Buterin, Miami, Florida’daki yıllık Kuzey Amerika Bitcoin konferansına elinde o white paper ile gitti.

Orada, Buterin’in fikrinin büyük potansiyelini hemen gören bir grup Kanadalı kripto evanjelisti olan Ethereum kurucu ortaklarıyla tanıştı. Küçük bir sahil evine tıkılan bu grup, Buterin’in hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya başlayacaktır. Altı ay içinde Vitalik, Waterloo Üniversitesi’ndeki bilgisayar bilimleri programını bıraktı ve grubun geri kalanıyla birlikte İsviçre’nin Zug kentine taşındı.

Ethereum ağının kurucu üyeleri arasında Gavin Wood (Solidity akıllı sözleşme dili kurucusu), Anthony di Lorio (DeCentral kurucusu), Joseph Lubin (ConsenSys kurucusu) ve Charles Hoskinson (Cardano kurucusu) yer aldı.

Ethereum’un Doğuşu

2014 yılında 18 milyon dolarlık finansman turunu tamamlayan Ethereum için geliştirme faaliyeti hız kazandı. Sonrasında internetin bilgisayarı olarak tanımlanacak bu merkeziyetsiz ağ erken dönemde birçok kurucusunu kaybetti. Kurucular arasındaki anlaşmazlıklar, gerginlikler ayrılığı beraberinde getirdi. Charles Hoskinson ilk giden oldu, onu pek çok kişi takip etti. Gidenler kendi blockchain çözümlerini başlattı ve etkileyici servetlere sahip oldular.

Ayrılıkları bir kenara bırakırsak 8 yıl önce bugün Ethereum başarılı bir test sürecinin ardından yukarıda gördüğünüz bloğu çıkardı. Genesis bloğun üzerinden tam 2921 gün 17 saat geçti. Ağ hızla büyüyerek DeFi‘nin ve genel olarak kripto endüstrisinin en önemli bileşenlerinden biri haline geldi.

Ethereum’un Bugünü

Yüksek işlem ücretleri halen bir sorun ancak artık madenciler yok. PoS geçişiyle birlikte Ethereum artık çevreye zararlı algısından sıyrılmış oldu. Üstelik işlem ücretlerinin yakılan bölümü ve azalan ödüller nedeniyle enflasyonu da negatife düştü. Bunun yanı sıra ayı piyasalarının sonuna (belki de ortasıdır?) yaklaşmamıza rağmen halen ağda yoğun biçimde kullanılan sayısız uygulama bulunuyor.

Gelecekte bir gün Ethereum resmen akıllı sözleşmelerin yani yeni (Web3) internetin en büyük bilgisayarına dönüştüğünde bugünler birer anı olarak kalacak.