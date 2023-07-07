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  •   Bitcoin (BTC) Fiyatını Etkileyecek Kritik ABD Verileri Açıklandı: İşte ABD Verileri ve BTC’ye Etkisi!

Bitcoin (BTC) Fiyatını Etkileyecek Kritik ABD Verileri Açıklandı: İşte ABD Verileri ve BTC’ye Etkisi!

Özet

  • ABD'den gelecek olan ve enflasyon oranını direkt etkileyecek olan veriler sonunda açıklandı.
  • Bu verilerin BTC fiyatını da etkilemesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı.
  • Özellikle işsizlik oranı, beklentilerle aynı seviyede geldi.
  • Piyasaya etkisi: nötr
15:31
7 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bundan sadece birkaç gün önce 32.000 doları zorlayacak pozisyondayken şimdi 30.000 dolar üzerinde kalmak adına mücadele veriyor. BTC/USD paritesi 24 saat içerisinde %1,7 düşüş yaşadı ve bunun sebebi gelecek verilerin yarattığı endişe ile kaygı olabilir. ABD’den gelecek olan ve enflasyon oranını direkt etkileyecek olan veriler ise sonunda açıklandı.

ABD Verileri, Enflasyon ve BTC’yi Etkiler mi?

ABD’nin uyguladığı para politikası nedeniyle bu verilerin büyük bir gerginlik yaratması çok normal. Enflasyonun gidişatı yıl boyunca aşağı yönlü olsa da işsizlik verilerinde gelecek kritik bir değişim her şeyi tersine çevirebilir. Bunun yanı sıra tarım dışı istihdam da aşağı yönlü enflasyon eğilim beklentisi nedeniyle çok kritik. FED, bu kararlara bağlı olarak sıradaki faiz kararında değişime gidebilir veya plana sadık kalabilir.

BTC fiyatının da verilerde oluşacak çok büyük bir beklenti dışı sonuca göre hareketinde değişime gitmesi bekleniyordu. Buna rağmen BTC fiyatı yeni açıklanan verilere çok sert bir tepki vermedi ve bu da aslında nispeten beklentiler dahilinde kalındığını gösteriyor.

ABD’den Beklenen Veriler Açıklandı

Söz konusu kritik veriler, saniyeler önce şu şekilde yayınlandı:

  • ABD Ortalama Saatlik Kazançlar: 0,4% (Beklenti: 0,3%, Önceki: 0,3%)
  • ABD Tarım Dışı İstihdam: 209K (Beklenti: 225K Önceki: 339K)
  • ABD İşsizlik Oranı: 3,6% (Beklenti: %3,6, Önceki 3,7%)

Bu verilerin sonrasında da 12 Temmuz 2023 tarihindeki ABD enflasyon verileri kritik önem kazandı. Aslında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç verilerinin en büyük etkisi enflasyon üzerine oluyor ve bunu direkt olarak etkiliyor.

BTC fiyatının çok ciddi etkilenmemesinin temel sebebi ise işsizlik oranının sabit kalması ve beklenti kapsamında gelmesi. Tarım dışı istihdam beklenti kapsamında gelmese de bunun dengelendiği söylenebilir. BTC fiyatı da bu kapsamda neredeyse hiç ekstra hareketlilik yaşamadı ve 30.000 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. BTC fiyatının bundan sonraki kritik veri beklentisi haftaya yönelik olacaktır.

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