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“Bitcoin’in Çökmesini Bekliyorum” Diyen Piyasa Gurusu 3 Gerekçe Saydı!

Özet

  • Kripto para analisti DonAlt, içgüdülerinin Bitcoin'in çökeceğini söylediğini belirterek yatırımcıları uyardı.
  • Analist, dev Wall Street şirketlerinin spot Bitcoin ETF başvurularının ralli yaptırması gerekirken henüz ralli olmamasına dikkat çekti.
  • Bitcoin'in 29 bin dolar destek seviyesini korumasının önemli olduğunu ve aksi takdirde sert düşüş beklenebileceğini ekledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:02
7 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in 2022’nin Kasım ayında dibe vurduğunu belirterek pozisyon alarak büyük kazanç sağlayan kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, en büyük kripto para düşüş beklediğini söyleyerek üç gerekçe saydı. İşte analistin BTC’de çöküş beklemeye iten 3 etmen.

Analistin İşaret Ettiği 3 Düşüş Nedeni

Anonim kripto para analisti DonAlt, içgüdüsel hissinin Bitcoin‘in çökeceği yönünde olduğunu söyleyerek yatırımcıları uyardı. Analist, “Dürüst olmak gerekirse, içimden bir ses bombalanacağımızı söylüyor. Yükselmesi çok uzun sürüyor, S&P 500 endeksi dirence dayanmış durumda ve artık işler sarpa sarmış gibi duruyor. Tüm bunlar bana düşüş olacağını düşünmeye itiyor. Bir pozisyonum olmadığı ve son zamanlarda piyasayı çok fazla takip etmediğim için içgüdülerim konusunda yanılıyor olabilirim. Bu yüzden şu an için sadece teknik verileri izliyorum ve tek söyleyebileceğim şu anda nötr oldukları.” dedi.

Bir TechnicalRoundup videosunda düşüş öngörüsünü detaylandıran DonAlt, BlackRock gibi dev Wall Street şirketlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptıkları spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının zaten bir ralliyi tetiklemesi gereken bir katalizör olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bitcoin şu anda direnç seviyesinin hemen üzerinde akümüle oluyor. Burada gördüğüm sorun, ETF anlatısının çoktan ralli yaptırması gerekecek kadar büyük bir haber olduğu ve nedense henüz ralli yapılmamış olması. Açıkçası bu beni endişelendiriyor.

“29 Bin Dolar Desteği Korunmalı”

Analiste göre Bitcoin‘in çökmemesi için 29 bin dolardaki destek seviyesini koruması gerekiyor. Ona göre seviyeden olacak herhangi bir kırılım sert düşüşle sonuçlanabilir.

Bitcoin günlük mum kapanışı bazında 29 bin doların üzerinde kaldığı sürece iyi görünüyor olacak. Ancak bu seviyenin altında mum kapanışı olacak olursa işler kötüye gidecektir. 29 bin dolar seviyesi korunduğu sürede her şey yolunda, şikayet edecek bir şey yok demektir. Eğer bu destek seviyesi kaybedilirse sert düşüş beklerim.

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