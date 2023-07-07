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Bitcoin’in 2022’nin Kasım ayında dibe vurduğunu belirterek pozisyon alarak büyük kazanç sağlayan kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, en büyük kripto para düşüş beklediğini söyleyerek üç gerekçe saydı. İşte analistin BTC’de çöküş beklemeye iten 3 etmen.

Analistin İşaret Ettiği 3 Düşüş Nedeni

Anonim kripto para analisti DonAlt, içgüdüsel hissinin Bitcoin‘in çökeceği yönünde olduğunu söyleyerek yatırımcıları uyardı. Analist, “Dürüst olmak gerekirse, içimden bir ses bombalanacağımızı söylüyor. Yükselmesi çok uzun sürüyor, S&P 500 endeksi dirence dayanmış durumda ve artık işler sarpa sarmış gibi duruyor. Tüm bunlar bana düşüş olacağını düşünmeye itiyor. Bir pozisyonum olmadığı ve son zamanlarda piyasayı çok fazla takip etmediğim için içgüdülerim konusunda yanılıyor olabilirim. Bu yüzden şu an için sadece teknik verileri izliyorum ve tek söyleyebileceğim şu anda nötr oldukları.” dedi.

Bir TechnicalRoundup videosunda düşüş öngörüsünü detaylandıran DonAlt, BlackRock gibi dev Wall Street şirketlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptıkları spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının zaten bir ralliyi tetiklemesi gereken bir katalizör olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bitcoin şu anda direnç seviyesinin hemen üzerinde akümüle oluyor. Burada gördüğüm sorun, ETF anlatısının çoktan ralli yaptırması gerekecek kadar büyük bir haber olduğu ve nedense henüz ralli yapılmamış olması. Açıkçası bu beni endişelendiriyor.

“29 Bin Dolar Desteği Korunmalı”

Analiste göre Bitcoin‘in çökmemesi için 29 bin dolardaki destek seviyesini koruması gerekiyor. Ona göre seviyeden olacak herhangi bir kırılım sert düşüşle sonuçlanabilir.