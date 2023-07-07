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Küçük bir DeFi protokolü olan BarnBridge (BOND), açtığı soruşturmalarla kripto para piyasasını sert şekilde hedef alan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) son kurbanı oldu. Soruşturmanın detayları henüz açıklanmazken, DeFi protokolünün tedbiren likidite havuzlarını kapatması bekleniyor.

Soruşturmayı BarnBridge DAO’nun Avukatı Duyurdu

Binance, Binance CEO’su CZ ve Coinbase’e açtığı davalarla Haziran ayına damga vuran SEC, şimdi de DeFi protokolü BarnBridge’e soruşturma açtı. Protokolü işleten BarnBridge DAO’nun geçen hafta göreve getirilen avukatı Douglas Park, BarnBridge bağlantılı tüm ürünlerin durdurulması tavsiyesinde bulundu. Soruşturmanın detayları henüz açıklanmış olsa da Park, SEC’in BarnBridge’i ve protokolle ilişkili kişileri soruşturduğunu bildirdi.

Park, “Potansiyel yasal sorumluluğu azaltmak adına mevcut likidite havuzları kapatılmalı ve yeni likidite havuzu açılmamalı. BarnBridge ile ilgili ürünler üzerindeki tüm çalışmalar durdurulmalı ve bireylere bir sonraki duyuruya kadar BarnBridge ile ilgili yaptıkları hiçbir iş için ödeme yapılmamalı.” dedi.

BarnBridge’in kurucu ortağı Tyler Ward, Park’ın DAO’nun Discord kanalında paylaştığı mesajı doğrulayarak, “Bu konuda ileriye dönük yorum yapmamam tavsiye edildi. Böyle bir şeyi uydurmamız, şimdiye kadar görülen en kötü rug pull girişimi olurdu.” açıklamasında bulundu.

Protokolün Yerel Varlığı BOND Hızla Düştü

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, BarnBridge protokolünün yerel varlığı BOND, soruşturma haberinin ardından sert düştü. Son 24 saatte yüzde 11’in üzerinde düşen BOND, 3 dolara geriledi.

DeFi veri platformu DeFi Llama’nın ortaya koyduğu veriler, BarnBridge’de kilitlenen varlıkların toplam değeri (TVL), 2020’nin Kasım ayında kaydedilen yaklaşık 574.9 milyon dolarlık zirve seviyesine kıyasla şu anda yalnızca 1.35 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

2020’nin Eylül ayında başlatılan DeFi protokolü, yatırımcıların fiyat volatilitesine karşı korunmalarına yardımcı olmayı amaçlıyordu. BarnBridge, bu amaçla herhangi bir değişken getirinin sabit bir oranla değiştirilmesine imkan tanıyan faiz oranı swap’ini sununuyordu.

SEC’in BarnBridg’e açtığı soruşturma, SEC’in kripto para piyasasını hedef alan sert tutumuna dönük yeni bir örnek ve ABD’li düzenleyici kurumun sıradaki şimdi de DeFi piyasasını hedef alacağını gösteriyor.