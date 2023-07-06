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Eski SEC yetkilisi John Reed Stark, 4 Temmuz tarihinde resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımında merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) ilişkin sert ifadeler kullandı. İlk olarak “Neden bir CBDC’ye ihtiyacımız var?” sorusunun yanıtlanmasının gerektiğini dile getiren Stark, CBDC’lerin herhangi bir sorunu çözemediğini öne sürdü.

Eski SEC Yetkilisinden CBDC Eleştirisi

Eski SEC yetkilisi John Reed Stark, 4 Temmuz’da resmi Twitter hesabından CBDC’leri eleştiren bir paylaşımda bulundu. Stark, ilk olarak “Neden bir CBDC‘ye ihtiyacımız var?” sorusunun yanıtlanması gerektiğini savunarak CBDC’lerin esasında herhangi bir sorunu çözmediğini öne sürdü. Hazlihazırda inanılmaz derecede iyi çalışan, hükümet yetkilileri tarafından denetlenip düzenlenen, FDIC veya SIPC sigortalı ve ABD kayıtlı finans kurumları tarafından yönetildikleri için güvenilir olan bir dizi dijital para birimi olduğunu belirten Stark, bazı politikacıların kriptonun hiç de yenilikçi olmadığını anlamadığını ifade etti:

“İlk olarak, tıpkı kripto ve istikrarlı paralar gibi, bir CBDC’nin gerçekte hangi sorunu çözdüğü sorusunu yanıtlayarak başlamalısınız. Neden bir CBDC’ye ihtiyacımız var? Bu sorunun cevabı yok.”

Resmi Twitter hesabından uzun bir paylaşım yaparak CBDC‘leri eleştiri oklarının hedefine oturtan eski SEC Yetkilisi John Reed Stark, CBDC’lerin sayısız riske sahip olduğunu, CBDC’lerin potansiyel olarak finans sektörünün piyasa yapısını etkileyebileceğini ve finansal sistemin güvenliği ve istikrarı adına önemli politika sorunlarını gündeme getirdiğini belirtti.

Eski SEC Yetkilisi, Kripto Para Birimlerini Hedef Aldı

CBDC‘leri eleştirdiği Twitter paylaşımında kripto para birimlerini de hedef alan eski SEC yetkilisi John Reed Stark, bankalara ve kripto şirketlerine ilişkin kısa bir kıyaslama yaparak kripto ekosisteminin güvensiz ve tehlikeli olduğunu ifade etti:

“Kripto meraklıları, şüphesiz kripto için var olan aynı risklerin bankalarda da olduğunu iddia edeceklerdir. Ne de olsa, Signature, SVB, Republic ve diğer bölgesel bankaların son zamanlardaki iflasını düşünün. Ancak bu argümanın gerçekten geçerli olup olmadığını görmek için bankaları kripto şirketleriyle karşılaştırın. Bankalar sıkı bir şekilde düzenlenir ve mevduat sahipleri genellikle geniş bir yelpazede kanıtlanmış ve zaman içinde test edilmiş korumalara sahiptir.”

Stark, bankaların sıkı bir şekilde düzenlendiğini ve denetlendiğini ancak kripto şirketlerinde bu durumun tamamen farklı olduğunu belirtti ve olası risklere dikkat çekti:

“Tam tersine, kripto şirketlerinde sigorta yok, düzenleyici gözetim yok, tüketici koruması yok, inceleme yok, denetim yok, lisans yok, zorunlu siber güvenlik standartları yok, mütevelli yok, müşteri varlıklarının ayrımı yok, içeriden öğrenenlerin ticaretine veya pazara karşı kurallar yok manipülasyon – herhangi bir geleneksel koruma yok – bu da kripto ekosisteminin tamamını sadece güvensiz ve tehlikeli kılmakla kalmıyor, aynı zamanda dolandırıcılığa, dolandırıcılığa ve hileye karşı kolayca duyarlı hale getiriyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.