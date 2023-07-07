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  •   On Milyonlarca Doların Çalındığı İddia Edilmişti! Tarihi Altcoin Saldırısı İçin Binance CEO’su CZ’den Açıklama Geldi!

On Milyonlarca Doların Çalındığı İddia Edilmişti! Tarihi Altcoin Saldırısı İçin Binance CEO’su CZ’den Açıklama Geldi!

Özet

  • Multichain protokolünün bir güvenlik açığından dolayı yeniden hack'lendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
  • Milyonlarca dolar değerinde fonunu çalındığı belirtilen saldırı sonrası Binance CEO'su CZ'den açıklama geldi.
  • CZ, Binance kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:50
7 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Multichain (MULTI) protokolünün tespit edilen bir güvenlik açığı kullanılarak gerçekleştirilen bir saldırının hedefi olduğu ve saldırıda on milyonlarca dolar değerinde olduğundan şüphelenilen önemli miktarda fonun çalınarak protokolden çıkarıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kripto para borsası Binance‘in CEO’su CZ Changpeng Zhao (CZ), Multichain protokolünü hedef aldığı iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı ve Binance kullanıcılarının fonlarının güvende olduğunu söyledi.

CZ’den Multichain Protokolü Açıklaması

6 Temmuz’da Multichain protokolüne bağlı çeşitli cüzdanlardan yaklaşık 125 milyon dolar değerinde çoklu zincir varlığı çıkarıldı. 122 milyon dolar değerindeki fon hareketliliğinin büyük çoğunluğu Fantom köprüsünde gerçekleşti. wBTC, USDC, USDT ve diğer altcoinler’in hareket ettirildiği görüldü.

Yaşananlar üzerine açıklama yapan Binance CEO’su CZ, “Multichain’de yeni bir saldırı olmuş gibi görünüyor. Bu, Binance veya Binance üzerindeki kullanıcıları etkilemedi. Bir süre önce tüm köprülü varlıkları değiştirdik ve para yatırma işlemlerini durdurduk. Her şeye rağmen, duruma yardımcı olmak için yardımımızı sunuyoruz. Güvende kalın.” dedi.

Multichain Protokolü için Sırada Ne Var?

Hack saldırısına uğradığı iddia edilen Multichain ekibi, kilitli varlıkların Multichain MPC adresinden bilinmeyen bir adrese anormal şekilde hareket ettirildiğini bildirdirdi. “Tüm kullanıcıların Multichain hizmetlerinin kullanımını askıya almaları ve Multichain ile ilgili tüm sözleşme onaylarını iptal etmelerini öneriyoruz.” açıklaması yapan Multchain ekibi, olayı araştırdığının belirtse de saldırının detayları belirsizliğini koruyor.

Binance, hack saldırısına yanıt olarak ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için sadece iki gün önce Multichain ile bağlantılı on köprülü token için para yatırma ve çekme işlemlerini bir sonraki duyuruya kadar durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Bu hamle, kripto para borsasının Multichain protokolündeki belirli işlemlerin Mayıs ayında askıya alınmasından sonra geldi.

Protokolün yerel varlığı MULTI, hack saldırısı iddiası sonrası sert düştü. MULTI, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 15,29 düşüşle 2,61 dolardan işlem görüyor.

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