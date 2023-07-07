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Bitcoin ve altcoinler, ABD’den beklentilerin çok üstünde gelen Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (ADP) verisi sonrası satış baskısı altında kaldı. Verinin açıklanması öncesinde 31 bin doların üzerine çıkarak 31 bin 500 dolara dayanan Bitcoin, verinin beklentilerin çok üstünde gelmesinin ardından 29 bin 892 dolara kadar çekildi. Kimi altcoin ise çift haneli düştü. Kripto para piyasasında gözler şimdi bugün ABD’den saat 15.30’da gelecek 3 kritik veriye çevrilmiş durumda.

Kripto Para Piyasasının Gözü ABD’den Gelecek 3 Kritik Veride

Kripto para piyasası, makroekonomik verilere karşı duyarlılık göstermeye devam ederken, bugün saat 15.30’da Fed’in önemli bir enflasyon göstergesi olarak değerlendirdiği işgücü piyasasına ilişkin 3 kritik veri olan Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve aylık Ortalama Saatlik Kazançlar verileri açıklanacak.

Mayıs’ta 339 bin olarak gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin Haziran’da 225 bin olarak gelmesi bekleniyor. Tarım endüstrisi haricinde son ay içerisinde çalışan insanların sayısındaki değişiklikleri gösteren verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ABD doları için pozitif, Bitcoin ve altcoinler gibi riskli varlıklar için ise negatif olmaktadır.

Bugün açıklanacak ikinci önemli veri olan İşsizlik Oranı verisinin yüzde 3,7 olarak gelmesi bekleniyor. Mayıs’ta yüzde 3,7 olarak gelen İşsizlik Oranı verisi, son çeyrekte işsizlik ve aktif olarak iş araması olan toplam iş zorunluluğunun yüzdesini gösterir. Verinin beklentilerin altında gelmesi ABD doları için pozitif, BTC ve altcoinler gibi riskli varlıklar için ise negatif habercidir.

Öte yandan bugün saat 15.30’da açıklanacak üçüncü ve bir diğer önemli veri ise Haziran ayı Ortalama Saatlik Kazançlar verisi olacak. Mayıs ayında yüzde 0,3 olarak açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin Haziran’da yüzde 0,3 olarak gelmesi bekleniyor. Tarım dışı istihdamda ödenen maaşlardaki enflasyon oranını gösteren verinin beklentilerin üzerinde gelmesi ABD doları için pozitif bir etkiye sahipken, Bitcoin ve altcoinler gibi riskli varlıklar için negatif bir etkiye sahip.

Veriler Bitcoin ve Altcoinler’i Nasıl Etkileyecek?

ADP verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesi ABD’de işgücü piyasasının Fed’in beklediği ölçüde bozulmadan, güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor. ADP’nin yüksek gelmiş olması Tarım Dışı İstihdam verisinin de yüksek gelerek beklentileri aşabileceği şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte İşsizlik Oranı’nın da beklentilere paralel gelmesi hatta beklentilerin altında kalması bekleniyor.

Üç verici için beklentiler bir araya getirildiğinde, kripto para piyasasının pek de olumlu olmayan bir durum ortaya çıkmış oluyor. Piyasa gözlemcileri, veriler öncesinde ve sonrasında Bitcoin ve altcoinler’de volatilitenin artacağı, herhangi bir sürpriz olmamsı durumunda satış baskısının ağır basabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyorlar.