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  •   THREADS Çılgınlığı Başladı: Bu Token 24 Saatte %18.000 Arttı!

THREADS Çılgınlığı Başladı: Bu Token 24 Saatte %18.000 Arttı!

Özet

  • Twitter katili olan Threads uygulaması, kripto para sektörünü de sarstı.
  • Dextools tarafından aktarılan verilere göre, Twitter Killer (THREADS) isimli token ciddi yükseliş yakaladı.
  • THREADS, 24 saat içerisinde neredeyse %18.000 yükseliş yakaladı.
  • Piyasaya etkisi: nötr
23:20
6 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektöründeki meme token furyası yavaşlasa da sektördeki “fırsat açlığı”, tabii ki yeni kripto paraların bunların yerini almasını sağladı. Kısa süre önce “Twitter Katili” olarak piyasaya sürülen Threads uygulaması da bundan nasibini aldı ve ciddi bir kripto para çılgınlığı başlattı. Her küresel olayda olduğu gibi bunda da söz konusu projenin ismi ile birçok kripto para piyasaya sürüldü ve bunların büyük çoğunluğu tuzak olarak görülürken bazıları rekor yükselişlerle anılıyor.

Twitter Rakibi THREADS’ın Adı İle Kripto Para

Dextools tarafından aktarılan verilere göre, Twitter Killer (THREADS) isimli token 24 saat içerisinde neredeyse %18.000 gibi inanması çok güç bir yükseliş elde etti. Çok dalgalı bir ilerleyişe sahip olan kripto para sadece 6 saat içerisinde %82 yükseliş elde etmiş gibi gözüküyor. Son 15 dakikada ise %52 yükseliş ile aslında kısa sürede ne kadar fazla fiyat oynaklığına sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Instagram ekibi tarafından geliştirilen ve üye olmak için Instagram hesabı gereken platformda 500 karaktere kadar metin ve 5 dakikaya kadar video paylaşılabiliyor. Aslında Twitter tarafından kısa süre önce uygulanan gönderi görüntüleme limiti, Threads için çıkış anı fırsatı oldu ve Threads ekibi tarafıdan bir kripto para piyasaya sürülmese de fırsatçılar bunu yapmakta geç kalmadı. Bu da THREADS adı altında birçok kripto paranın ortaya çıkmasına neden oldu. Tabii ki bazıları daha fazla hacme ve yükselişe sahip olurken diğerleri geride kaldı. Bazı projelerin diğerlerini geçme sebebi ise akıllı kontratlarındaki farkla ve çok aleni dolandırıcılık emareleri taşımamaları olabilir.

THREADS’e Dikkat

Bunun gibi kripto para birimlerinde likidite genellikle oldukça az olur ve kontratta farklı detaylar bulunabilir. Bazıları için fırsat gibi gözüken THREADS Coin, kesinlikle hiç olmadığı kadar riskli bir yatırım ve kullanıcıların bunu gözeterek ilerlemesi gerekiyor. Buna rağmen PEPE gibi kripto paraların da çok riskli bir durumda inanılmaz kazançlar sağladığı biliniyor. Sektör, bunun gibi ufak heyecanlar ile birçok kişiyi üzerken sayılı kişiyi de sevindirebilmekte.

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