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Anonim kipto para analisti ve trader’ı Kaleo, popüler memecoin’ler listesindeki Dogecoin (DOGE) ve Pepe (PEPE) ile birlikte 3 altcoin’de daha ralli beklediğini açıkladı. İşte analistin ciddi yükseliş beklediği o 4 altcoin.

Analiste Göre DOGE ve PEPE Büyük Bir Ralli Hazırlığında

Anonim kripto para analisti Kaleo, en büyük memecoin Dogecoin‘in dört saatlik fiyat grafiğinde diyagonal direnci kırıp geçmesinin ardından başlayan yükselişin devam etmesini bekliyor. Kaleo’ya göre, DOGE 0,072 dolardaki yatay direncinin üzerine çıkması durumunda bir kırılma ralli olabileceğini “ABD doları grafiğinde DOGE için zaten iyi bir direnç kırılımı gördük. Bu kırılım sonrası başlayan yükselişin hızlanması için 0,072 doların üzerine çıkması gerekiyor.” şeklinde açıkladı.

Radarındaki ikinci memecoin olan PEPE‘de de yükseliş beklediğini söyleyen Kaleo, altcoin’in dört saatlik fiyat grafiğinde diyagonal direncinin üzerine çıktıktan sonra güçlü bir ralli için hazırlandığına inandığını belirterek “PEPE’nin Haziran ortasında gördüğümüze benzer bir yükseliş için buradan 0,0000020 dolara çıkmasını bekliyorum.” dedi.

MATIC ve INJ’de Yükseliş Beklediği Altcoinler Listesinde

Kaleo ayrıca Ethereum (ETH) ölçeklendirme çözümü Polygon‘u (MATIC) da yakından takip ediyor. Analist, MATIC’in destek olarak 0,75 doları geri alması halinde 1 doların üzerine çıkabileceğini düşünüyor.

Analistin listesindeki bir diğer altcoin ise merkeziyetsiz türev borsası Injective’in yerel varlığı INJ. Kaleo, INJ’nin 9,50 dolar hedefine ulaşana kadar muhtemelen daha fazla ralli göreceğini düşünüyor.

INJ, son 24 saatte yüzde 0,72 düşüşle 8,44 dolardan el değiştiriyor.

Kaleo’nun listesindeki son altcoin, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’in hizmet token’i Binance Coin (BNB). Kaleo’ya göre, BNB muhtemelen bir dibe vurdu ve 300 dolar ve üzerindeki son tepe seviyelerine doğru hareket edebileceğini söyleyerek hedef fiyat aralığı olarak 300 dolar ila 350 dolar aralığını gösterdi.

Binance’in BNB’si bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,49 yükselişle 241,5 dolardan işlem görüyor.