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  •   Efsane Analist Yeniden Yükselişe Geçen Bitcoin’de Beklediği Hedef Fiyatı Verdi! Sonrası İçin Uyardı!

Efsane Analist Yeniden Yükselişe Geçen Bitcoin’de Beklediği Hedef Fiyatı Verdi! Sonrası İçin Uyardı!

Özet

  • Anonim kripto para analisti Pentoshi, Bitcoin'in 32 bin dolar seviyesini geçeceğine inanıyor.
  • Analist 32 bin 500 dolar civarında bir düzeltme olabileceği konusunda ise uyardı.
  • Pentoshi, bir düzeltmede temel destek seviyeleri olarak 29 bin 100 dolar, 26 bin 600 dolar ve 25 bin 100 doları verdi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:30
6 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’de (BTC) 2020-2021 boğa piyasasının sonuna gelindiğini öncesinden haber vermesiyle ününe ün katan ve ortaya koyduğu analizleri ile yakından takip edilen anonim kripto para analisti Pentoshi, kripto kralı için hedef fiyatı verdi ve düşüş uyarısı yaptı.

Olası Bir Geri Çekilmede Sıralı Destek Seviyelerini İşaretledi

Anonim kripto para analisti Pentoshi, Bitcoin‘in 32 bin dolar seviyesini geçeceğine inanmaya devam ettiğini ifade ederken, yatırımcıların fırsatı kaçırma korkusuyla (FOMO) alım satım yapması ve kendilerini aşırı borçlandırarak bir düşüşe zemin hazırlaması nedeniyle 32 bin 500 dolar civarından muhtemelen bir düzeltme yaşanacağı konusunda uyardı:

Bitcoin 32 bin dolar seviyesine yaklaşırken, eğer uzun vadeli yatırım yapmayı düşünüyorsanız artık neyi hedeflediğinizi sormanın vakti gelmiş demektir. Bence daha büyük bir düzeltme yaşanacak ve bu alım yapma konusunda geç hareket edenlerin ve insanların aşırı borçlanmaya başladığı yerden, 32 bin 500 dolar civarında olacak.

Pentoshi paylaştığı Bitcoin grafiğine bakıldığında, olası bir düzeltme sırasında temel destek seviyeleri olarak 29 bin 100 doları, 26 bin 600 doları ve 25 bin 100 doları işaretlediği görülüyor. Analist, bundan önce Bitcoin’deki son geri çekilmenin 30 bin doların altına geri çekilme tahminini karşıladığını ve en büyük kripto paranın 30 bin dolar civarında destek bulmasının ardından daha yüksek seviyeleri hedeflemek için hazır göründüğünü söylemişti.

En büyük kripto para BTC, son 24 saatte yüzde 1,44 yükselişle 31 bin doların üzerinde, 31 bin 109 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin’de 180 Bin Doları Hedeflemeye Devam Ediyor

Analist ayrıca Bitcoin’in 2026 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 180 bin dolara ulaşacağı yönündeki tahmini koruyor. Ona göre bu döngüde 69 bin dolar dip fiyat olacak:

Yıl 2026 ve BTC 180 bin dolardan işlem görüyor. İnsanlar ‘Çok erkenciyiz’ diyor. Siz ise ‘Zirve’ diyorsunuz. ‘Bu sefer çok farklı’ diyorlar ve siz 69 bin dolardan geri alım yapıyorsunuz.”

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