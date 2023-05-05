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  •   SON DAKİKA: ABD İstihdam ve İşsizlik Verileri Açıklandı – BTC’de Son Durum

SON DAKİKA: ABD İstihdam ve İşsizlik Verileri Açıklandı – BTC’de Son Durum

Özet

  • ABD cephesinden beklenen kritik veriler açıklandı.
  • ABD İşsizlik Oranı %3,4, tarım dışı istihdam 253.000 ve ortalama saatlik kazanç %0,5 olarak açıklandı.
  • BTC bu habere sert tepki vermedi.
15:32
5 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü dahil tam olarak bütün küresel ekonomi paydaşlarının heyecanla beklediği ABD verileri açıklandı. Bütün sektörü bugün gelecek olan ortalama saatlik kazanç, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerine odaklandı. Yayınlanan verilere göre ise beklenen sonuçlara çok yakın veriler elde edildi.

ABD’den Beklenen Veriler Açıklandı

Uzmanlar ortalama saatlik kazanç olarak %0,3’lük bir veri beklerken tarım dışı istihdam için 180.000, işsizlik oranı için ise %3,6 bekleniyordu. Açıklanan son verilerde ise ortalama saatlik kazanç %0,5, tarım dışı istihdam 253.000 ve işsizlik oranı ise %3,4 şeklinde duyuruldu:

🔸15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar Açıklanan: 0,5 (Beklenti: 0,3%)
🔸15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam Açıklanan: 253K (Beklenti: 180K Önceki: 236K)
🔸15:30 ABD İşsizlik Oranı Açıklanan: 3,4%(Beklenti: %3,6 Önceki: %3,5)

Özellikle ABD Merkez Bankası FED’in para politikasındaki son hamleleri, bu verileri hiç olmadığı kadar önemli kıldı. Enflasyonun yıl genelinde nispeten aşağı yönlü eğilim izleyeceğine yönelik beklenti oluştu. Tam olarak bu sebepten ötürü tarım dışı istihdam verisinin şu an hiç olmadığı kadar önemli olduğu söylenebilir. Bu veriler kapsamında FED cephesinden ise yıl sonuna doğru faiz indirimi yapması bekleniyor. Haziran ayında gelecek olan sonuçlar ise bu duruma doğrudan etki edebilir. İşsizlik oranının tarihi düşük seviyelerde olması ise analistlerin bu tahminlerini güçlendiriyor.

BTC Fiyatı Sert Tepki Vermedi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ise bu habere henüz sert bir tepki vermedi. Verilerin beklenene oldukça yakın olması bunda kritik rol oynamış olabilir. Burada fark yaratan ve beklentiye karşı çok farklı sonuç veren tek verinin ise tarım dışı istihdam olduğu görülüyor.

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