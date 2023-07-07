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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer artışı kaydederek güne düşük oranlarda yükselişler ile başladı ve 30.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının etkisiyle yükselişe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerinde.

Bitcoin Güne Yükseliş ile Başladı

Güne düşük oranlarda yükseliş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1’lik bir değer artışı kaydederek 30.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, BTC‘deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerinde.

Ancak kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimi ve BTC‘deki değer artışlarının aksine Ethereum (ETH), son 24 saatte %0,15 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasının güne yükseliş ile başlamasıyla birlikte Solana (SOL) da yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve gün içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydetti. SOL, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’un üzerinde bir değer artışı kaydederek 21,15 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Solana (SOL), Uniswap (UNI), EOS (EOS), NEAR Protocol (NEAR) ve Polygon (MATIC) gün içerisinde kaydettikleri yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimleri oldu.

Ancak öte yandan kripto para piyasasındaki bu yükseliş eğilimine karşın gün içerisinde değer kaybetmeye devam eden kripto para birimleri de oldu. ApeCoin (APE), Fantom (FTM), Maker (MKR), Lido DAO (LDO) ve Compound (COMP) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.