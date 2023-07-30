Ağustos Altcoin Tahminleri! Solana ve Dogecoin (DOGE) Yorumları!

Özet

  • DOGE yeniden 0,08 dolar seviyesini aştı 0,085 ve 0,1 dolar hedeflenebilir.
  • SOL Coin eğer BTC izin verirse yeniden 27 dolar direncini test edebilir.
  • Piyasalardaki sığ volatilite yeniden büyük kırılmaların olabileceğini söylüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:00
30 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Haziran ayının kaosu bir yana Temmuz oldukça can sıkıcıydı. Ripple kararı bile saman alevi gibi kaldı. Fed toplantısının baskıyla tedirgin olan yatırımcılar risklerini azaltırken Bitcoin fiyatı büyük ölçünde 29.000-29.400 dolar aralığında sabit kaldı. Peki SOL ve DOGE için Ağustos ayında beklenenler neler?

Solana (SOL) Yorum

2021 yılında 250 doları aştığında çoğu yatırımcı fiyatın kolayca 500 doların üstüne çıkabileceğini tahmin ediyordu. Ancak öyle olmadı. Sürprizlerle dolu kripto para piyasalarında SOL Coin fiyatı büyük bir ders verdi. FTX çöküşünün ardından 8 dolara kadar inen fiyat burada parabolik yükselişler kadar ölümcül düşüşlerin de olduğunu yatırımcılara hatırlattı. Neyse ki Vitalik Buterin onu kurumsal yatırımcılara karşı korudu ve büyük fonların kaçışının aslında iyi bir şey olduğunu söyledi. Şimdilik diplerdeki TVL ve ağdaki uygulamaların sessizliği Buterin’i haklı çıkarmıyor.

Fiyata gelecek olursak Solana 25 Temmuz’da 22,30 dolardaki destekten sıçradı ve 26 Temmuz’da 20 günlük EMA’nın (24,07 dolar) üzerine çıkarak aralığa bağlı hareketin bozulmadan devam ettiğini gösterdi. Yükselen 20 günlük EMA ve pozitif bölgedeki RSI alıcılar için avantaja işaret ediyor. Fiyat mevcut seviyeden yukarı dönerse boğalar yeniden 27,12 dolarlık genel direnci hedefleyebilir. Öte yandan 20 günlük EMA’nın altında bir kırılma, fiyatı 22,30 dolara itebilir. Sonraki hedefse muhtemelen SMA50 bölgesi olan 20,22 dolar olacaktır.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Dogecoin 25 Temmuz’da 0,80 dolarlık genel direncin üzerine çıktı, ancak boğalar momentumu sürdüremedi. Bu, daha yüksek seviyelerde satış olduğunu gösteriyor. Ayılar fiyatı 26 Temmuz’da 0,08 dolarlık kırılma seviyesinin altına çekti. Ancak dün geç saatlerde yeniden 0,08 doların üzerine çıkan fiyat haber beklentisi odaklı iyimserliğin yeniden baskın hale geldiğini gösteriyor.

Twitter’ın X’e dönüşümü ve Elon Musk yakından büyük müjdeler vereceğini söylemesi DOGE yatırımcılarını heyecanlandırıyor. DOGE ile platformun entegre olma ihtimali zayıf fakat muzip milyarderin öngörülemezliği yatırımcıların bu ihtimali satın almasına neden oluyor.

Temmuz ayında 2 adet DOGE temalı paylaşım yapan Musk, şimdi DOGE logosunu profilinde tutmayı sürdürdüğü için spekülatif fiyat hareketine dair beklentiyi besliy

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