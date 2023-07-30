Bu Sefer XRP Coin Fiyatını Yapay Zeka Tahmin Etti!

Özet

  • Yapay zeka aracına göre XRP Coin fiyatı 0,71 doların üzerinde kalacak.
  • XRP Coin dolaşım arzı bize 3 dolarlık fiyat hedefinin orta vadede pek mümkün olmadığını söylüyor.
  • Özet karar müjdesi XRP fiyatının 0,93 dolara ulaşmasını sağlamıştı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:00
30 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kasım sonunda kullanıma açılan GPT-3 ile yüz milyonun üstünde internet kullanıcısı yapay zekayla tanıştı. OpenAI tarafından atılan son adım yıllardır filmlere konu olan yapay zekaya insanların artık dokunabilmesini mümkün hale geldi. Birçok popüler uygulama yapay zeka entegrasyonuyla işleri kolaylaştırmanın yolunu buldu.

XRP Coin Yapay Zeka

Herkes yapay zekayı farklı amaçlarla kullanıyor. Uzun metinlerin özetlenmesinden tutun görsel düzenlemelerinin daha profesyonel biçimde yapılmasına kadar her alanda yapay zeka var. Hatta son birkaç aydır müşteri hizmetlerinin botları da yapay zeka desteğine kavuşmaya başladı. Peki bu kadar fazla alanda kullanılıyorken yapay zeka neden fiyat tahminlerinde de başvurulacak bir şey olmasın?

XRP, token’ın bir menkul kıymet olmadığına hükmederek ana şirketi Ripple‘a Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı ‘kısmi bir zafer’ kazandıran özet kararın ardından XRP yeniden gündemde. Kararla birlikte fiyat hızla 0,93 doları aşmış olsa da bu yükseliş çok uzun sürmedi.

XRP Coin Yapay Zeka Fiyat Tahmini

Çeşitli tokenlar hakkında güncel ve fütüristik eğilimler sağlayan gelişmiş bir makine öğrenimi algoritması tarafından desteklenen bir site olan PricePredictions XRP’nin gelecekteki fiyatı hakkında tahminlerde bulundu. XRP‘nin fütüristik fiyat hareketine göre yapay zeka aracı XRP’nin mevcut fiyatı olan 0,7 dolardan yükseliş ön görüyor. MACD, ATR, RSI, Bollinger Bantları ve teknik analizi kullanan araç 0,71 dolar üzerindeki yükseliş eğiliminin devamına karar verdi.

Ripple Labs‘ın SEC’e karşı yukarıda bahsedilen zaferi, şüphesiz XRP’ye özellikle de kurumsal yatırımcılardan önemli bir ilgi uyandırdı ve tokenin Circle’ın USDC ve Binance’ın BNB‘sinin üzerine çıkarak piyasa değerine göre dördüncü en büyük kripto para birimi haline geldiğini gördük.

XRP, 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,84 doların hala çok altında ve o zamandan beri artan dolaşım arzı 3,84 dolarlık fiyat hedefine ulaşma ihtimalini zayıflatıyor. Toplam arzı 100 milyar olan tokenin 5 dolar seviyesine ulaşabilmesi için bugün Bitcoin’in mevcut piyasa değerini aşması gerekecek. Bu da bize dava tamamen sona erse bile 2-3 dolarlık hedeflerin uçuk olabileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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