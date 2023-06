Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı yeniden 27.000 dolar seviyesine doğru ilerlerken yatırımcıların genel düşüncesi de boğanın gelmesi ihtimaline odaklandı. BTC/USD paritesi 7 günde %3, 24 saat içerisinde %1,4 yükseliş yaşadı. Bunu ise top 10 içerisinde sadece Solana (SOL), %1,8 yükseliş ile takip edebildi. SOL ve BTC dışında top 10 içerisinde kayda değer bir yükseliş elde eden hiçbir kripto para yok. Bu duruma rağmen ünlü bir analist önümüzdeki yıllarda boğanın gelip yeni seviyelere ulaşacağından çok emin.

BTC Fiyatı İçin Net Tahmin

YouTube üzerinde 444.000 takipçisi ve abonesi bulunan InvestAnswers, yayınladığı son videosunda çok net konuştu. Analist, Bitcoin’in sıradaki blok ödülü yarılanması sonrası büyük bir hareketlilik bekliyor. Nisan 2024 tarihinde yaşanması beklenen blok ödülü yarılanması ile BTC‘nin yeni bir rekor kırması bekleniyor. Analist ise çok net konuşarak günü gününe bir fiyat tahmini verdi.

InvestAnswers, 19 Eylül 2025 tarihinde Bitcoin fiyatının 157.279 dolara çıkacağını ifade etti. Analistin tam gün ve fiyat vermesi, kesinlikle dikkat çekici. Ünlü isim konu hakkında şunları belirtti:

“15-16 ay sürecek bir boğa koşusu düşünün. Tarih kendini tekerrür ederse işin eğlenceli kısmı başlar. 19 Eylül 2025 tarihi, tüm zamanların rekorunun kırılacağı tarih olabilir ki bu tarihe daha çok var, iki yıldan çok var beyler ve bayanlar. Ancak daha önceki tüm zamanların rekorunun 2,27 katını alacak olursak yeni rekorun 157.279 dolar olması beklenebilir ve bu tabii ki teorik bir hedef.”

Kurumlar, BTC’yi Yükselişe İtebilir

Bitcoin fiyatı daha önceki blok ödülü yarılanmaları sonrasında ciddi yükselişler elde etti ve analistin Eylül 2025 tarihi tahmini buradan geliyor. Kurumsal yatırımcının BTC adaptasyonunu artırması, her şeyi değiştirebilir. Buna ek olarak BlackRock’ın BTC ETF başvurusunun kabul edilmesi de durumu değiştirebilir. Analist de buna vurgu yaparak şu an her şeyin farklı olduğunu ve büyük kurumların sektöre girmesi ile işin değişeceğini aktardı.

Analist, makro ekonomik gelişmelerin BTC’yi kötü etkilemeis durumunda bile 69.000 dolar fiyatının görülmesini bekliyor ve bunu en kötü durum olarak görüyor. BTC’nin şu an sadece 27.000 dolar gibi komik bir seviyede olduğunu hatırlatan InvestAnswers, fiyatın sadece birkaç gün önce 25.000 dolar olmasının bile komik olduğunu ifade etti.