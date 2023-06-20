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Solana’da (SOL) Hedef Belirlendi! Bu Gelişmeler Etkili Olabilir!

Özet

  • Solana'da PricePredictions platformu verilerine göre fiyat hedefi 15,84 dolar olarak belirlendi.
  • SOL'da New York merkezli bir türev borsası olan Bakkt'ın listelemeden çıkarma kararı fiyata etkili olabilir.
  • SOL'da RSI, MA ve MACD göstergeleri düşüşe işaret ettiği belirtildi.
19:41
20 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mayıs ve Haziran ayları boyunca kripto para piyasasındaki son zorluklarla karşılaşmasına rağmen Solana (SOL), piyasa değeri açısından ilk 10 kripto para biriminden biri olarak konumunu korumayı başardı.

SOL’da Gelişmeler!

Altcoin gidişatını etkileyen önemli bir gelişme, New York merkezli bir türev borsası olan Bakkt’ın popüler altcoinleri listeden çıkarma kararıydı. Bu hamle, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Binance ve Coinbase gibi büyük kripto borsalarına karşı açılan davalarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ndeki son düzenleyici gelişmelerden kaynaklandı.

Bu yasal işlemlerde SEC, SOL dahil 20’den fazla dijital varlığı menkul kıymet olarak sınıflandırdı. Sonuç olarak, Robinhood gibi diğer ticaret platformları da düzenleyici belirsizlik nedeniyle bu varlıklara desteğini durdurdu.

Belirtilen koşullar ışığında, yatırımcılar ve analistler SOL’un önümüzdeki ayın başındaki potansiyel fiyat hareketini değerlendirmek amacıyla bir anket düzenleyerek gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarını kullanmasıyla tanınan PricePredictions platformuna yöneldi. 20 Haziran itibariyle mevcut olan en son bilgilere dayanarak platform, SOL’nin 1 Temmuz 2023’e kadar 15,84 ABD Doları değerinde olacağını tahmin ediyor.

 

SOL Fiyat Tahmini!

Göreceli güç endeksi (RSI), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD), Bollinger Bantları (BB) ve diğerleri gibi çeşitli göstergelere dayanan tahminler doğruysa, bir düşüşe neden olabilir.

Fiyat açısından, SOL şu anda 15,98 dolardan işlem görüyor ve bu, son 24 saat içinde %2,41’lik bir artışı temsil ediyor. Geçen hafta Solana fiyatında %2,1’lik bir düşüş yaşadı. Fiyat için güçlü bir taban sağlaması ve daha fazla düşmesini engellemesi beklendiği için 14,52 dolarlık destek seviyesi Solana için kritik bir seviye olarak kabul edilebilir.

Bununla birlikte SOL’da 17,36 dolar çok önemli bir fiyat direnci seviyesi olarak görülüyor. Bu seviyede, satıcıların ortaya çıkması ve fiyatın daha fazla yükselmesini sınırlaması muhtemel görülebilir. SEC davalarına cevaben fiyat düşüşüne rağmen Solana, 6,3 milyar dolarlık kapitalizasyonla piyasa değerine göre en büyük 9. kripto para birimi olmaya devam ediyor.

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