Okuma Süresi: 2 Dakika

Optimism (OP) geçen ay benimsenmesinde büyük bir artışa tanık olurken, Polygon (MATIC) diğer aksi yönde hareket etti. Bu durum OP’nin merakla beklenen Bedrock güncellemesini yayınlamasından haftalar sonra yaşandı. Benimseme ve kullanımdaki artış Bedrock’tan mı kaynaklanıyor, yoksa başka faktörler mi rol oynuyor?

OP Büyümesi!

Polkadot Insider’ın tweet’i, OP’nin günlük aktif kullanıcılar açısından %77’lik bir büyüme oranı kaydettiğini ortaya koydu. Ayrıca Polygon’un günlük aktif kullanıcıları geçen ay %23 azaldı. Benzer bir eğilim günlük işlemlerde de görüldü. Ek olarak Artemis’in verileri, Optimism’in diğer pozitif ölçümlerine işaret etti. Örneğin, OP’nin günlük işlemleri, ağın daha yüksek kullanımını yansıtacak şekilde artıyor. OP’nin DEX hacmi de yüksek. Bu da başka bir iyimser sinyal olabilir. Bu artışın olası bir nedeni ise Bedrock güncellemesinin başlatılması olabilir. Bu teori uzmanlar tarafından değeri arttıkça OP’nin yükselen fiyat tablosuyla birleştirildi.

Bedrock Avantajları!

Bedrock, verileri L1’e gönderirken ağdaki ücretleri düşürür ve EVM yürütmesiyle ilişkili tüm gas maliyetlerini ortadan kaldırır. Ayrıca işlem ücretleri düştükçe ağa yeni kullanıcılar girdi ve günlük aktif adreslerde artışa neden oldu. Söz konusu başarılar, fiyatı son 24 saat içinde arttığı için OP’nin fiyat tablosunda da görülebilir. CoinMarketCap’e göre OP’nin fiyatı son 24 saatte %5 oranında arttı. Yazı kaleme alındığında, 753 milyon doları aşan piyasa değeriyle 1.17 dolardan işlem görüyor.

Santiment’in grafiğinden de anlaşılacağı gibi, OP çevresindeki olumlu hava da piyasada baskın. Ek olarak MVRV oranı da önemli ölçüde iyileşti. OP’nin günlük grafiği ele alındığında, MACD bir yükseliş geçişi gösterdiğinden, heyecanlanmak için daha fazla neden olabilir. OP’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) de bir artış kaydetti ve nötr işarete doğru yöneldi. Bu da yükseliş trendinin devam etme şansını daha da artırdı. Ancak, Para Akışı Endeksi (MFI) düştü ve bu endişe kaynağı olabilir.