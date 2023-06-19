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Kripto para piyasasının en büyük ikinci kripto parası ve aynı zamanda en büyük altcoin’i olan Ethereum (ETH), hafta sonu boyunca ağırlıklı olarak bin 700 dolar ola bin 750 dolar aralığında hareket etti. ETH, son 24 saatte yüzde 0,25 düşüşle bin 725 dolardan el değiştiriyor ve veriler Ethereum cüzdan adreslerinin karlılığının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu gösteriyor.

Ethereum’un Karlılık Görünümü

Ethereum, kısa vadedeki performansına rağmen sektörün uzun vadede kazanç getiren en cazip kripto paralarından biri olmaya devam ediyor. 207.41 milyar dolar piyasa değeri ile ETH, yılın ilk gününden bu yana (YTD) değerini yüzde 43,96 oranında artırarak göreceli bir karlılık sağladı.

Güncel verilere göre son birkaç haftadır piyasa genelinde görülen büyük çalkantıya rağmen Ethereum cüzdan adreslerinin yüzde 50’sinden fazla karda. Kripto analiz şirketi IntoTheBlock’un verileri, toplam 57.5 milyon Ethereum cüzdan adresinin karda olduğunu ve bu rakamın toplam aktif cüzdan adreslerinin yüzde 59,66’sına karşılık geldiğini gösteriyor. Zararda olan cüzdan adreslerinin toplamı ise 36.84 milyon veya ETH tutan toplam cüzdanların yüzde 38,22’sine karşılık geliyor. Öte yandan veriler yaklaşık 2.05 milyon cüzdan adresinin zararda veya kazanç olmaksızın başabaş noktada olduklarına işaret ediyor.

Bu veriler, kripto para borsalarını ve Cardano (ADA) ve Solana (SOL) gibi birçok altcoin’i tehdit eden düzenleyici yaklaşımın ortasında ETH’nin güçlü duruşunu yansıtıyor. Kripto para piyasasının karşı karşıya olduğu engellerin Ethereum için bir destek görevi görmesi beklenirken, birçok kişi hangi altcoin’lerin menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için bir düzenleyici tasfiyesi yaşanması durumunda ETH’nin bir güvenli liman olmasını öngörüyor.

ETH Fiyatının Uzun Vadedeki Görünümü

Kripto para piyasasının karşı karşıya olduğu ciddi zorluklara rağmen Ethereum, uzun vadede Bitcoin‘i geride bırakabilecek son derece pozitif bir projeksiyona sahip en iyi altcoin’lerden biri olmaya devam ediyor.

Ethereum Vakfı, önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleştirilmesi planlanan birden fazla güncelleme ile Ethereum Blockchain’ini tamamen işlevsel bir Proof of Stake (PoS) varlığı haline getirmeye hazırlanıyor. Uzun vadedeki görünümüne ve planlanan geliştirme çabalarına dayanarak ETH fiyatının uzun vadede yukarı yöndeki hareketlerine devam etmesini beklemek son derece makul görünüyor.