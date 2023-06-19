Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Ne XRP Ne Dogecoin Ne Solana! Bu Altcoin Yüzde 59 Karlılık İle Piyasanın Göz Bebeği!

Ne XRP Ne Dogecoin Ne Solana! Bu Altcoin Yüzde 59 Karlılık İle Piyasanın Göz Bebeği!

Özet

  • Bin 725 dolardan işlem gören Etheruem, hafta sonunda bin 700 dolar ile bin 750 dolar arasında hareket etti.
  • IntoTheBlock verilerine göre dar bir aralığa sıkışan ETH'deki cüzdan adreslerinin yüzde 50'den fazlası karda.
  • Bu durum Ethereum'un uzun vadede kazanç getiren bir altcoin olduğunu gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
08:31
19 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasının en büyük ikinci kripto parası ve aynı zamanda en büyük altcoin’i olan Ethereum (ETH), hafta sonu boyunca ağırlıklı olarak bin 700 dolar ola bin 750 dolar aralığında hareket etti. ETH, son 24 saatte yüzde 0,25 düşüşle bin 725 dolardan el değiştiriyor ve veriler Ethereum cüzdan adreslerinin karlılığının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu gösteriyor.

Ethereum’un Karlılık Görünümü

Ethereum, kısa vadedeki performansına rağmen sektörün uzun vadede kazanç getiren en cazip kripto paralarından biri olmaya devam ediyor. 207.41 milyar dolar piyasa değeri ile ETH, yılın ilk gününden bu yana (YTD) değerini yüzde 43,96 oranında artırarak göreceli bir karlılık sağladı.

Güncel verilere göre son birkaç haftadır  piyasa genelinde görülen büyük çalkantıya rağmen Ethereum cüzdan adreslerinin yüzde 50’sinden fazla karda. Kripto analiz şirketi IntoTheBlock’un verileri, toplam 57.5 milyon Ethereum cüzdan adresinin karda olduğunu ve bu rakamın toplam aktif cüzdan adreslerinin yüzde 59,66’sına karşılık geldiğini gösteriyor. Zararda olan cüzdan adreslerinin toplamı ise 36.84 milyon veya ETH tutan toplam cüzdanların yüzde 38,22’sine karşılık geliyor. Öte yandan veriler yaklaşık 2.05 milyon cüzdan  adresinin zararda veya kazanç olmaksızın başabaş noktada olduklarına işaret ediyor.

Bu veriler, kripto para borsalarını ve Cardano (ADA) ve Solana (SOL) gibi birçok altcoin’i tehdit eden düzenleyici yaklaşımın ortasında ETH’nin güçlü duruşunu yansıtıyor. Kripto para piyasasının karşı karşıya olduğu engellerin Ethereum için bir destek görevi görmesi beklenirken, birçok kişi hangi altcoin’lerin menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için bir düzenleyici tasfiyesi yaşanması durumunda ETH’nin bir güvenli liman olmasını öngörüyor.

ETH Fiyatının Uzun Vadedeki Görünümü

Kripto para piyasasının karşı karşıya olduğu ciddi zorluklara rağmen Ethereum, uzun vadede Bitcoin‘i geride bırakabilecek son derece pozitif bir projeksiyona sahip en iyi altcoin’lerden biri olmaya devam ediyor.

Ethereum Vakfı, önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleştirilmesi planlanan birden fazla güncelleme ile Ethereum Blockchain’ini tamamen işlevsel bir Proof of Stake (PoS) varlığı haline getirmeye hazırlanıyor. Uzun vadedeki görünümüne ve planlanan geliştirme çabalarına dayanarak ETH fiyatının uzun vadede yukarı yöndeki hareketlerine devam etmesini beklemek son derece makul görünüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
İlgili Yazılar
Altcoin Kralının Fiyatı Uçabilir! Öyle Bir Şey Yaptılar Ki! LTC, DOGE, BTC de Bu Yüzden Artmıştı!
Altcoin Kralının Fiyatı Uçabilir! Öyle Bir Şey Yaptılar Ki! LTC, DOGE, BTC de Bu Yüzden Artmıştı!
Ralli Sinyali Mi? 9 Haftadır Devam Ediyor Fakat Son Veri Kripto Para İçin Nispeten İyi!
Ralli Sinyali Mi? 9 Haftadır Devam Ediyor Fakat Son Veri Kripto Para İçin Nispeten İyi!
Bitcoin’de Fırtına Öncesi Sessizlik! Daha Yeni Başlıyor! Bu 3 Metrik Her Şeyi Açıklıyor!
Bitcoin’de Fırtına Öncesi Sessizlik! Daha Yeni Başlıyor! Bu 3 Metrik Her Şeyi Açıklıyor!
Dananın Kuyruğu Bayramdan Önce Kopacak! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Dananın Kuyruğu Bayramdan Önce Kopacak! Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Ripple CEO’sundan SEC’e Yönelik Çarpıcı Açıklama!
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Ripple CEO’sundan SEC’e Yönelik Çarpıcı Açıklama!
Ethereum Geliştiricilerinden Maksimum Pay Atağı! 32 ETH’den 2048 ETH’ye Yükseltilebilir!
Ethereum Geliştiricilerinden Maksimum Pay Atağı! 32 ETH’den 2048 ETH’ye Yükseltilebilir!
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Binance’den Tüm Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiren Son Dakika Duyurusu!
Binance’den Tüm Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiren Son Dakika Duyurusu!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023