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Altcoinler, Bitcoin dışındaki kripto paraların tamamına verilen genel bir isimdir. Bunlar genellikle Bitcoin’in teknolojik altyapısı olan Blockchain üzerinde çalışırlar ve farklı amaçlar için geliştirilmiş çeşitli kripto paraları ifade ederler. Bunlar kripto para piyasasında farklı özelliklere, kullanım alanlarına ve potansiyele sahip olan birçok çeşitli kripto para birimini içerir. Menkul kıymet ise bir yatırım aracıdır ve bir kişiye veya kuruluşa belirli bir süre için sermaye artışı, kar payı veya başka bir yatırım getirisi sağlar. Menkul kıymetler genellikle hisse senetleri, tahviller, bonolar, türev araçlar ve benzeri finansal araçları ifade eder. Altcoinler’in menkul kıymet olup olmadıkları tartışma konusudur. Peki hangi altcoinler menkul kıymet, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) menkul kıymet tespit aracı Howey Testi nedir, gelin daha yakından bakalım.

Howey Testi Nedir?

Howey Testi, ABD’de menkul kıymetlerin tanımını belirlemek için kullanılan bir testtir. Bu test, SEC tarafından geliştirilmiştir ve 1946 tarihli SEC v. W.J. Howey Co. davasında kullanılmıştır. Howey Testi, bir yatırımın menkul kıymet olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirlemek için dört temel kriteri değerlendirir ve bir yatırımın menkul kıymet niteliğini belirlemeye yardımcı olur:

Yatırım Para veya Para Benzeri Bir Yatırımdır: Howey Testi’ne göre bir yatırımın para, döviz veya para benzeri bir varlık kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yani, yatırım aracı nakit veya diğer finansal araçlarla elde edilen bir değeri temsil etmelidir.

Howey Testi’ne göre bir yatırımın para, döviz veya para benzeri bir varlık kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yani, yatırım aracı nakit veya diğer finansal araçlarla elde edilen bir değeri temsil etmelidir. Yatırım Ortaklık, Şirket veya Diğer Bir Girişim Tarafından Yapılan Bir Yatırımdır: Howey Testi’ne göre yatırım aracı bir işletme, ortaklık veya diğer bir girişim tarafından sunulan ve yatırımcılardan toplanan bir yatırımdır. Yani, yatırımcılar bir girişime finansal katkıda bulunur.

Howey Testi’ne göre yatırım aracı bir işletme, ortaklık veya diğer bir girişim tarafından sunulan ve yatırımcılardan toplanan bir yatırımdır. Yani, yatırımcılar bir girişime finansal katkıda bulunur. Yatırımcı Kar Payı veya Getiri Elde Etmeyi Umar: Howey Testi’ne göre yatırımcıların yatırım aracından kar payı veya getiri elde etme beklentisi olmalıdır. Yani, yatırımcılar yatırımlarının başarılı olması durumunda kar elde etmeyi umut etmelidir.

Howey Testi’ne göre yatırımcıların yatırım aracından kar payı veya getiri elde etme beklentisi olmalıdır. Yani, yatırımcılar yatırımlarının başarılı olması durumunda kar elde etmeyi umut etmelidir. Yatırımın Başarısı Yatırımı Yapan Kişi veya Girişim Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Sonucuna Bağlıdır: Howey Testi’ne göre yatırımın başarısı yatırımı yapan kişi veya girişimin gerçekleştirdiği faaliyetlere bağlı olmalıdır. Yani, yatırımcıların kar etme beklentisi, yatırımı yapan tarafın çabalarının sonucuna dayanmalıdır.

Eğer bir altcoin, yukarıda bahsi geçen Howey Testi kriterlerini karşılıyorsa, o altcoin SEC tarafından muhtemelen menkul kıymet olarak kabul edilecek ve ilgili menkul kıymet düzenlemelere tabi olacaktır. Elbette Howey Testi, sadece ABD’de menkul kıymetlerin tanımını belirlemek için kullanılan bir test olup, diğer ülkelerde farklı düzenlemeler ve testler söz konusu olabilir.

Hangi Altcoinler Menkul Kıymet?

Bazı altcoinler, kullanıcılarına belirli bir projenin başarısıyla ilgili getiri sağlamak amacıyla çıkarılan coin veya tokenler’dir. Bu tür altcoinler, bir menkul kıymet niteliği taşıyabilir ve ilgili finansal düzenlemelere tabi olabilir. Öte yandan, diğer altcoinler daha çok dijital ödeme aracı veya merkeziyetsiz uygulamaların coin veya token’leri olarak kullanılır ve menkul kıymet niteliği taşımazlar.

Kripto para piyasasının yüzde 99’luk kısmını oluşturan altcoin’lerin büyük çoğunluğunu menkul kıymet olduğunu iddia eden SEC, şimdiye kadar bu konuda birden fazla liste sundu. Sizin için SEC’in şimdiye kadar menkul kıymet olarak ilan ettiği altcoinler’i derledik. İşte o altcoinler:

SEC’in 2019’da Menkul Kıymet Olarak İlan Ettiği Altcoin: GLA

GLA SEC’in 2020’de Menkul Kıymet Olarak İlan Ettiği Altcoinler: META1, XRP

META1, XRP SEC’in 2021’de Menkul Kıymet Olarak İlan Ettiği Altcoinler: RVT, LOCKE, DUCAT

RVT, LOCKE, DUCAT SEC’in 2022’de Menkul Kıymet Olarak İlan Ettiği Altcoinler: mAAPL, mAMZN, mBABA, mGOOGL, mNFLX, mTSLA, mTWTR, mIAU, mQQQ, mSLV, mUSO, mVIXY, mMSFT, AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM, DRGN, FTT

mAAPL, mAMZN, mBABA, mGOOGL, mNFLX, mTSLA, mTWTR, mIAU, mQQQ, mSLV, mUSO, mVIXY, mMSFT, AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM, DRGN, FTT SEC’in 2023’de Menkul Kıymet Olarak İlan Ettiği Altcoinler: MNGO, BUSD, LUNA, MIR, UST, BXY, BTT, TRX, OMG, NGC, TKN, NGC, IHT, SOL, ADA, MATIC, FIL , SAND, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH, NEXO, BNB, ATOM, MANA, ALGO ve COTI

Piyasa gözlemcileri ve uzmanları, SEC’in menkul kıymet olarak ilan ettiği altcoin listesini zamanla genişletmesini, bu bakımdan altcoinler’e yatırım yaparken dikkatli olunması gerektiği üzerinde duruyorlar.