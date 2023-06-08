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Binance ve Coinbase borsalarına açılan davalar, BinanceUS varlıklarına yönelik dondurma kararı ve USDT etrafındaki kötü iddialar, kripto para yatırımcılarını adeta paranoyak yaptı. Kripto para sektöründe şu sıralar kimin neye güveneceğine dair birçok soru işareti bulunuyor. Bu da aslında USD Coin(USDC) ihraççısı Circle ekibi tarafından çok şık bir hamle ile karşılandı. Circle, ABD’de büyük bir isme sahip olan Heath Tarbert‘ı ekibine kattı.

Tarbert, USDC Ekibinde

Circle CEO’su Jeremy Allaire konu hakkında yaptığı açıklamada, Tarbert’ın eski çalıştığı kurumlara dikkat çekti. Çok kabarık bir geçmişi bulunan Tarbert, Citadel Securities bünyesindeki işini bırakıp Circle’a geçiş yaptı. ABD’nin en büyük finans kurumlarından birisinden ayrılan Tarbert daha önce ise ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlığı görevini yürüttü. ABD Hazine Bakanlığı, Beyaz Saray, ABD Adalet Bakanlığı ve Yüksek Mahkemesi gibi en kritik noktalarda çalışan Tarbert’ın bu transferinin hem politik hem de başka türlü etkileri olacaktır.

Allaire konu hakkında yaptığı açıklamada, Heath’ın uzmanlığının ve liderliğinin Circle’ın büyümesi konusunda kritik önem taşıdığını ifade etti. Geleneksel finans ve Web3 arasında köprü oluşturmaya devam edeceklerini belirten Allaire, USDC’nin dünya çapında genişlemeye devam edeceğinin de altını çizdi. Aslında USDT ile ilgili yetersizlik iddiaları devam ederken ve açılan davalar birbirini kovalarken Circle tarafından atılan bu adım güven tazelemiş olabilir.

Şu an kripto para birimlerinin denetimi konusunda ABD’de bir belirsizlik var ve hem SEC hem de CFTC bunun için çabalıyor. Ciddi bir lobicilik ve düzenleme tecrübesi bulunan Tarbert’ın böyle bir anda göreve getirilmesi ise tesadüf değil.

USDC ve USDT Rekabeti

Toplam piyasa değerine göre en büyük 5. kripto para birimi olan stabil coin USDC, toplam 28 milyar dolarlık değere sahip. Rakibi Tether (USDT) ise 83 milyar dolarlık değer ile kesinlikle geçilmesi zor bir aday. USDT’nin 24 saatlik ticari hacmi de USDC’nin 5 katından fazla. Ancak düzenlemelerle ilgili belirsizlik, kesinlikle USDC lehine ilerleyebilir.