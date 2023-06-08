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Kripto para sektörü hala Binance ve Coinbase kripto para borsalarına SEC tarafından açılan davaların şokunu tam olarak atlatamadı. Bitcoin (BTC) ile diğer kripto para birimleri bu durumdan çok sert etkilenmelerine rağmen geri toparlanmaları çok hızlı oldu. Ancak şu an kripto para piyasası genelinde sıradaki “hedefin” hangi borsa olacağına dair ciddi iddialar yer alıyor. Bunların birisi ise Crypto Tea tarafından öne sürüldü.

SEC’in Sıradaki Hedefi Hangi Kripto Para Borsası?

Twitter üzerinde 100.000’e yakın takipçisi bulunan Crypto Tea, sıradaki kurbanın hangisi olacağına dair kendi iddiasını paylaştı. Crypto Tea, SEC’nin hedefinde büyük ihtimalle Crypto.com’un olacağını düşünüyor. Analistin iddiaları ise şunu içeriyor:

“SEC büyük ihtimalle Crypto.com’u dava edecek. Coinbase ve Binance’i menkul kıymet sattıkları için dava ettiler ve özellikle Solana, Cardano, Sandbox, Matic, CHZ, BNB, Mana, Algo ve benzerlerini vurguladılar. Crypto.com, bunların HEPSİNİ satıyor ve buna ek olarak kendi CRO coinlerini piyasaya sürdüler ve buna da ek olarak staking hizmeti sunuyorlar. FUD yaymaya çalışmıyor ve bu sadece bir uyarı.”

Binance’e açılan davada menkul kıymet satışları ve piyasa dolandırıcılığı suçlaması yer alırken Coinbase davasında hem menkul kıymet satışları hem de staking hizmetleri vurgulandı. Coinbase bu konuda daha önce de SEC taraıfndan uyarıldı. Crypto Tea, ilgili konulara değinerek benzer durumda olan bir borsayı ön plana sürdü. Binance buna ek olarak BNB üzerinden de eleştirilmiş ve davada bu konuya da parantez açılmıştı. Crypto.com da CRO ile benzer bir durumda kalma riskine sahip.

Crypto.com ve Binance ile Coinbase Benzerlikleri

Ancak burada önemli olan detay, Crypto.com’un ABD ofisinin olmaması ve ABD merkezli bir şirket olarak görülmemesi. SEC bu kapsamda Crypto.com’a çok daha farklı davranmak zorunda kalabilir. Twitter ile diğer sosyal medya platformlarına bakıldığında ise birden çok kullanıcının benzer bir beklenti içerisinde olduğu görülüyor.

Swan Bitcoin analisti Sam Callahan ve 500.000’den fazla takipçisi bulunan Crypto Rover gibi isimler, benzer görseller ile Crypto.com iddialarını güçlendirdi.

Ancak tabii ki bunlar henüz iddia olarak görülmeli ve SEC tarafından resmi açıklama yapılmadan herhangi bir tahminde bulunmak yanıltıcı olabilir.