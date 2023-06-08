Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Bitcoin ve Ethereum İçin Kritik Süreç Başladı! Bunları Görmeden Sakın Alım Satım Yapmayın!

Bitcoin ve Ethereum İçin Kritik Süreç Başladı! Bunları Görmeden Sakın Alım Satım Yapmayın!

Özet

  • SEC'in Binance ve Coinbase'e karşı harekete geçmesiyle Bitcoin fiyatı bir dönüm noktasına yaklaşıyor.
  • Yatırımcılar, Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının bir süre yatay hareket etmesini bekliyor.
  • Bitcoin fiyatının oluşan üçgen formasyonu ve makro verilerin desteğiyle yükselişe geçebileceği değerlendiriliyor.
18:23
8 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para düşmanı Gary Gensler başkanlığındaki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) en büyük iki kripto para borsası olan Binance ve Coinbase’e karşı harekete geçmesi Bitcoin fiyatını bir dönüm noktasına yaklaştırdı. Yatırımcılar Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatlarının en az bir hafta boyunca yatay hareket etmeye devam etmesini bekliyor. Bitcoin, Binance ve Coinbase’e açılan davalara, yaklaşan TÜFE, ÜFE verilerine, önümüzdeki açıklanacak hafta Fed faiz kararına ve ABD Hazinesi’nin tahvil ihraç etmesine rağmen yükseliş yazına hazırlanıyor gibi görünüyor.

BTC Fiyatı Dönüm Noktasına Doğru Hareket Ediyor

Bitcoin fiyatı, haftalık zaman diliminde 200 haftalık basit hareketli ortalamadan sıçradı. Dahası, düşen direnç trend çizgisi ve yatay destek çizgisi arasında bir üçgen formasyonun oluşuyor olması BTC fiyatının her an bir yükseliş patlaması yapabileceğine işaret ediyor. Oluşan bu üçgen formasyonu ayrıca en büyük kripto paranın önümüzdeki haftalarda ağırlıklı olarak yatay hareket edeceğini gösteriyor. Fiyatın Temmuz ayında veya Ağustos başında oluşan üçgen formasyonunun düşen trend çizgisine yaklaştıkça yükseliş hareketini başlatması beklenebilir.

Bitcoin’in günlük zaman diliminde Ichimoku Bulutu’nun altını yeniden test ediyor oluşuyla birlikte 200 günlük basit hareketli ortalamasında da sıçraması bekleniyor. Fiyat hareketinin o zamana kadar çoğunlukla piyasadaki hareketliliğe ve makro faktörlere bağlı olarak hareket etmesi beklenebilir. Bununla birlikte, BTC fiyatının Ağustos ayından önce 30 bin doları geçmesi ihtimal dahilinde durmuyor.

Öte yandan büyük kripto para yatırımcıları olan balinaların SEC’in Binance ve Coinbase’e açtığı davaların ardından düşüşü satın almaya başladıkları görülüyor. Ünlü kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin’in yeniden 27 bin 500 doların üzerine çıkması halinde tüm zamanların en yüksek seviyesine giden yolda devam edeceği görüşünde.

Bitcoin ve Ethereum İçin Sırada Ne Var?

ABD Hazine Bakanlığı‘nın üçüncü çeyreğin sonuna kadar 1 trilyon dolarlık hazine bonosu ihraç etmesi beklendiğinden Bitcoin ve Ethereum fiyatları baskı altında kalmaya devam edecek. Hazine bonosu ihraç edilecek olmasından dolayı ABD doları likiditesinin düşmesi ve bunun hisse senedi piyasalarını kripto para piyasasından daha fazla etkilemesi bekleniyor.

TÜFE ve ÜFE verileri ile birlikte Fed‘in 14 Haziran’da açıklayacağı faiz kararı da yatırımcıların önümüzdeki birkaç hafta için piyasa tepkisini belirlemesine yardımcı olacak. Piyasa gözlemcileri, Fed’in Haziran ayında faiz artırımı yapmayarak ayı pas geçmesini bekliyorlar. CME FedWatch Aracı da bu beklentiyi doğrulayarak Fed’in politika faizini değiştirmeden sabit tutma ihtimalinin yüzde 70 olduğunu gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Play to Earn Nedir? Nasıl Oynanır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Tokenization Nedir? Nerelerde Kullanılır?
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
DXY Nedir? Kripto Paralar Üzerindeki Etkisi
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Nasdaq Nedir? Nasdaq Endeksleri
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Bitcoin Fiyatı İçin FOMO Çağrısı Yapan Piyasa Gurusu Bu 2 Altcoin’de Yükseliş Beklediğini Açıkladı!
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
Emtia Nedir? Emtia Çeşitleri
İlgili Yazılar
Son Dakika! Kripto Müjdesi Rusya’nın En Büyük Bankasından Geldi!
Son Dakika! Kripto Müjdesi Rusya’nın En Büyük Bankasından Geldi!
Bitcoin ABD’den Çekiliyor! Kriptoda Sonradan Görülen Buz Dağı!
Bitcoin ABD’den Çekiliyor! Kriptoda Sonradan Görülen Buz Dağı!
Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olur? İşte Bitcoin’de Kritik Grafik!
Bitcoin (BTC) Ne Kadar Olur? İşte Bitcoin’de Kritik Grafik!
Önce Binance Yasaklanmıştı Şimdi Kripto Paralara Kısıtlama Geldi! Bu Ülkede Neler Oluyor?
Önce Binance Yasaklanmıştı Şimdi Kripto Paralara Kısıtlama Geldi! Bu Ülkede Neler Oluyor?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Hangi Altcoinler Menkul Kıymet? SEC’in Menkul Kıymet Tespit Aracı Howey Testi Nedir?
Bu Ortaklık Çok Ses Getirecek! Popüler Stablecoin’e Dev Müjde!
Bu Ortaklık Çok Ses Getirecek! Popüler Stablecoin’e Dev Müjde!
Hafta Başında Yükselişleri ile Piyasaya Damga Vuran Altcoin’de Büyük Düşüş: Değer Kaybı Yüzde 15’i Aştı!
Hafta Başında Yükselişleri ile Piyasaya Damga Vuran Altcoin’de Büyük Düşüş: Değer Kaybı Yüzde 15’i Aştı!
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023