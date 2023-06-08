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Kripto para düşmanı Gary Gensler başkanlığındaki ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) en büyük iki kripto para borsası olan Binance ve Coinbase’e karşı harekete geçmesi Bitcoin fiyatını bir dönüm noktasına yaklaştırdı. Yatırımcılar Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatlarının en az bir hafta boyunca yatay hareket etmeye devam etmesini bekliyor. Bitcoin, Binance ve Coinbase’e açılan davalara, yaklaşan TÜFE, ÜFE verilerine, önümüzdeki açıklanacak hafta Fed faiz kararına ve ABD Hazinesi’nin tahvil ihraç etmesine rağmen yükseliş yazına hazırlanıyor gibi görünüyor.

BTC Fiyatı Dönüm Noktasına Doğru Hareket Ediyor

Bitcoin fiyatı, haftalık zaman diliminde 200 haftalık basit hareketli ortalamadan sıçradı. Dahası, düşen direnç trend çizgisi ve yatay destek çizgisi arasında bir üçgen formasyonun oluşuyor olması BTC fiyatının her an bir yükseliş patlaması yapabileceğine işaret ediyor. Oluşan bu üçgen formasyonu ayrıca en büyük kripto paranın önümüzdeki haftalarda ağırlıklı olarak yatay hareket edeceğini gösteriyor. Fiyatın Temmuz ayında veya Ağustos başında oluşan üçgen formasyonunun düşen trend çizgisine yaklaştıkça yükseliş hareketini başlatması beklenebilir.

Bitcoin’in günlük zaman diliminde Ichimoku Bulutu’nun altını yeniden test ediyor oluşuyla birlikte 200 günlük basit hareketli ortalamasında da sıçraması bekleniyor. Fiyat hareketinin o zamana kadar çoğunlukla piyasadaki hareketliliğe ve makro faktörlere bağlı olarak hareket etmesi beklenebilir. Bununla birlikte, BTC fiyatının Ağustos ayından önce 30 bin doları geçmesi ihtimal dahilinde durmuyor.

Öte yandan büyük kripto para yatırımcıları olan balinaların SEC’in Binance ve Coinbase’e açtığı davaların ardından düşüşü satın almaya başladıkları görülüyor. Ünlü kripto para analisti Credible Crypto, Bitcoin’in yeniden 27 bin 500 doların üzerine çıkması halinde tüm zamanların en yüksek seviyesine giden yolda devam edeceği görüşünde.

Bitcoin ve Ethereum İçin Sırada Ne Var?

ABD Hazine Bakanlığı‘nın üçüncü çeyreğin sonuna kadar 1 trilyon dolarlık hazine bonosu ihraç etmesi beklendiğinden Bitcoin ve Ethereum fiyatları baskı altında kalmaya devam edecek. Hazine bonosu ihraç edilecek olmasından dolayı ABD doları likiditesinin düşmesi ve bunun hisse senedi piyasalarını kripto para piyasasından daha fazla etkilemesi bekleniyor.

TÜFE ve ÜFE verileri ile birlikte Fed‘in 14 Haziran’da açıklayacağı faiz kararı da yatırımcıların önümüzdeki birkaç hafta için piyasa tepkisini belirlemesine yardımcı olacak. Piyasa gözlemcileri, Fed’in Haziran ayında faiz artırımı yapmayarak ayı pas geçmesini bekliyorlar. CME FedWatch Aracı da bu beklentiyi doğrulayarak Fed’in politika faizini değiştirmeden sabit tutma ihtimalinin yüzde 70 olduğunu gösteriyor.