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Önde gelen kripto para birimi olan Bitcoin, son zamanlarda 26.200 dolar seviyesinde destek buldu ve bu da fiyatında bir geri dönüş hakkında spekülasyonlara yol açtı. BTC’de geri dönüş olacak mı?

BTC’de Kritik Seviye!

Bitcoin’de 26.200 dolarlık destek seviyesi, düşüş eğiliminin olası zayıflamasına işaret eden önemli mum kalıpları ve teknik göstergelerin varlığıyla güçlendi. Bununla birlikte, piyasa belirsizliğini koruyor ve Bitcoin’in yeniden ivme kazanıp yukarı yönlü yörüngesine devam edip edemeyeceğini değerlendirmek çok önemli.

Bu Bitcoin fiyat tahmininde, kripto paranın mevcut konumunu etkileyen faktörleri ve ufukta bir sıçrama olup olmadığını ele alınacak. Lider kripto para birimi Bitcoin, 26.200 dolar seviyesinde destek buldu.

Saatlik zaman diliminde, doji mumlarının ve bir çekiç mumunun oluşumu belirtiliyor. Bu da zayıflayan bir düşüş eğilimine ve satıcılar arasında olası bir tükenmeye işaret edebilir. Bu durum Bitcoin için güçlü bir destek olarak 26.200 dolar seviyesinin önemini pekiştiriyor.

Bununla birlikte göreceli güç endeksi (RSI) ile hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergeleri arasında bir farklılık var. RSI şu anda aşırı satış bölgesinde yer alırken, MACD bir satın alma bölgesinde tutunuyor.

BTC Fiyat Tahmini!

Ek olarak 50 günlük üstel hareketli ortalama, 26.500 dolar seviyesinde direnç görevi görerek Bitcoin üzerinde baskı oluşturuyor. Bu nedenle, mevcut aralıktan bir kopuş beklenmesi tavsiye edilebilir. Uzmanlara göre Bitcoin 26.200 dolar seviyesinin altına düşerse 25.400 dolara doğru düşüş trendini sürdürebilir.

Onaylanmış bir kırılma, potansiyel olarak Bitcoin’i 24.750 dolar seviyesine doğru iterek daha fazla satış fırsatı açabilir. Öte yandan Bitcoin 26.200 doların üzerinde tutunmayı başarırsa, bir sonraki direnç seviyelerini 26.000 dolar ve 27.400 dolar olarak hedefleyebilir. Ancak, 26.500 dolarlık direncin kırılması çok önemli.

Çekiç mum da dahil olmak üzere mevcut şamdan kalıpları, yatırımcılar arasında kripto para biriminin eğilimi konusunda belirsizliğe işaret edebilir. Bu nedenle, fiyatı etkileyebilecek herhangi bir temel olayı beklemek ve izlemek çok önemli olabilir.