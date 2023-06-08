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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,5 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 26.390 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,5 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 26.390 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1840 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,1 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de hafta başına kıyasla gün boyu düşük seviyelerde seyretti. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 80 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Lider kripto para birimi Bitcoin’in güne düşüş ile başlamasıyla beraber kripto para piyasasındaki çoğu altcoin sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri de oldu. Kava (KAVA), Algorand (ALGO), Klaytn (KLAY), Lido DAO (LDO) ve Solana (SOL) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydederek piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. Stacks (STX), EOS (EOS), TRON (TRX) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.