Okuma Süresi: 2 Dakika

Milyarder ünlü yatırımcı Mark Cuban, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Coinbase’e açtığı davanın düzenleyici ile “temel sorunu” vurguladığını belirtti.

Kripto Para Uyumu!

Dallas Mavericks’in sahibi, SEC’in Coinbase’e “kolayca” gidebileceğini ve ABD’nin en iyi kripto para borsasının menkul kıymetler yasalarıyla uyumlu hale gelmesine yardımcı olacak bir plan çizebileceğini ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

O zaman Coinbase veya her kimse buna uymazsa, sahip oldukları yasal anlaşmazlıklar nedeniyle dava açarlar. Bunun yerine, şirketlerimden birine ‘Bu davaları okuyun ve sizin için çözmesi için bir avukat tutun’ dediğimiz şeyi yapıyorlar. SPK’nın temel sorunu bu. Şirketlerin uyumluluğa ulaşmalarına yardımcı olmak istemiyorlar, onları uyumluluğa ulaşmaları için zorlamak istiyorlar. Avukatlarla dolular. Avukatlar dava açmak istiyor. Daha çok (küçük İşletmeler] gibi iş adamlarınız olsaydı, daha fazla uyumluluk, daha az dava ve daha iyi yatırımcı eğitimi ve korumaları olurdu. Ancak bu olursa, 2.000 SEC avukatı işsiz kalır.

Bununla birlikte Mark Cuban, SEC’in hiçbir şey yapmadığı “Twitter’da her dakika binlerce mali dolandırıcılık” olduğunu savunuyor . Shark Tank yıldızı ayrıca, düzenleyicinin yatırımcıları tezgah üstü (OTC) işlem gören bazı hisse senetlerinden korumak için yeterince çaba gösterip göstermediğini de sorguladı.

Piyasa Etkisi!

SEC’in en büyük küresel kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açtığına dair haberler çıktıktan sonra Pazartesi günü kripto para fiyatları genel olarak düştü. Düzenleyici, borsanın yatırımcı koruma ve menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

SEC, Binance davasını Salı günü Coinbase’e dava açarak takip etti ve borsanın kayıtsız bir menkul kıymetler borsası, komisyoncu ve takas ajansı olarak çalıştığını iddia etti.

Mark Cuban ayrıca, düzenleyicinin uyumlu olmak isteyen şirketlerle daha güçlü bağlantılar kurması durumunda SEC’in yatırımcıları kötü aktörlerden daha iyi koruyabileceğini savunarak açıklamasında son olarak şunları söyledi: