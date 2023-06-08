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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance ve CEO Changpeng Zhao’ya (CZ) dönük ağır suçlamalarla açtığı dava sonrası gündemden düşmeyen dünyanın en büyük kripto para borsası, kısa süre önce yaptığı duyuruda cüzdan bakımı yapacağını açıkladı. Duyuruda BNB Beacon Chain (BEP2) için cüzdan bakımı yapılacağı ve bakımın yaklaşık bir saat süreceği aktarılırken, cüzdan bakımı süresince BEP2 için para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alınacağı aktarıldı.

BNB Beacon Chain İçin Cüzdan Bakımı Yapılacak

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda 12 Haziran’da TSİ 10.00’da BNB Beacon Chain (BEP2) için cüzdan bakımı yapılacağını açıkladı. Kripto para borsası, bakımın yaklaşık 1 saat sürmesinin beklendiğini ve bu süreçte BEP2 için para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alınacağını belirtti.

Çalışma kapsamında BEP2‘de para yatırma ve çekme işlemleri 12 Haziran’da TSİ 09.55’den itibaren geçici olarak askıya alınacak. Bakım sürecinin BEP2 üzerindeki kripto paraların alım satımına herhangi bir etkisi olmayacak.

SEC-Binance Davası

Kripto para dünyası haftaya şok eden bir gelişme ile başladı. SEC, çeşitli menkul kıymetler kanunu ihlalleri nedeniyle Binance ve CEO’su CZ’ye dava açtığını açıkladı.

SEC’ten yapılan açıklamada ABD’de faaliyet gösteren Binance iştirakleri ile CZ’ye karşı 13 suçlamada bulunduğu belirtildi. Suçlamalar arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance US‘de alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı yer alıyor.

Açıklamada, CZ ve Binance’in ABD’li müşterilerin global taraf olan Binance.com’da işlem yapmasının kısıtlandığını öne sürdüğü ancak gerçekte yüksek varlıklı ABD müşterilerinin Binance.com işlem yapmayı sürdürmesine izin vermek için kendi kontrollerini ihlal ettiği belirtildi. CZ ve Binance’in, Binance US platformunun operasyonlarını perde arkasından gizlice kontrol ettiği savunulan açıklamada, SEC’in ayrıca, Binance’in milyarlarca doları müşteri fonlarıyla karıştırdığı ve bunları gizlice Binance’in kurucusu CZ tarafından kontrol edilen Merit Peak Limited adlı ayrı şirkete gönderdiği ileri sürüldü.