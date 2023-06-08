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  •   SEC-Binance Davasında Yeni Gelişme! 70 Milyar Dolar Hareket Ettirildi!

SEC-Binance Davasında Yeni Gelişme! 70 Milyar Dolar Hareket Ettirildi!

Özet

  • Binance ve bağlı kuruluşları, Silvergate Bank ve Signature Bank aracılığıyla tahmini 70 milyar dolar aktardı.
  • Mahkeme belgelerine göre, Binance'in bu bankalardaki hesaplarına büyük miktarlarda para giriş çıkışı oldu.
  • Fonların bir kısmının Binance CEO'su Zhao'nun kişisel hesabına aktarıldığı iddia ediliyor.
08:31
8 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kısa süre önce mahkeme sunulan yeni belgelere göre dev kripto para borsası Binance ve bağlı kuruluşları tarafından Signature Bank ve Silvergate Bank aracılığıyla tahmini 70 milyarın dolar aktarıldı. Mali zorluklarla karşılaşması üzerine yılın başında iflas başvurusunda bulunan her iki bankanın da Binance adına geçmişte işlemler gerçekleştirmeleri büyük ses getirdi.

Binance’in Silvergate Bank ve Signature Bank İle İlişkisi

7 Haziran’da mahkemeye sunulan yeni belgelere göre, Binance’in Signature Bank ve Silvergate Bank’daki hesaplarına büyük miktarlarda para hızla girip çıktı. Silvergate Bank, Binance’e ait yaklaşık 50 milyar doları yönetirken, Signature Bank 19 milyar doların üzerinde parayı yönettiği tespit edildi. Mahkemeye sunulan banka ekstreleri, iptal edilen çekler, mevduatlar ve banka transferleri gibi mali kayıtlar fonların yabancı kuruluşlara aktarıldığını ortaya koyuyor. Bu işlemlerin tamamı bankaların iflas başvurularından önce, 2019 ile bu 2023 arasında gerçekleştirildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance’e karşı açtığı davanın odak noktası müşteri fonlarının yanlış kullanıldığını savunuyor olsa da paranın kaynağı veya amacını açıklanmıyor. 7 Haziran’da mahkemeye sunulan son belgelerde Binance’in ABD kolu Binance US’in varlıklarının dondurulması istenmiş ancak herhangi bir yeni suçlamada bulunulmadı. Nitekim ABD mahkemesi Binance’in ABD’deki varlıklarının geçici olarak dondurulmasına onay verdi.

Mahkemeye sunulan söz konusu belgelere yanıt veren bir Binance sözcüsü, bahsi geçen para transferlerinin müşteri fonlarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını ve kripto para borsasının düzenli olarak gerçekleştirdiği işlemlerin bir parçası olduğunu belirtti.

Ayrıca Binance.US ve iştiraklerinin Silvergate’in SEN ağına ve Signature’ın Signet platformuna katılımına dikkat çekiliyor. Bu platformlar, 7/24 kesintisiz ve anında para transferlerine imkan sağlıyor. Mahkeme belgelerinde, tek bir ay içinde yatırılan ve borçlandırılan tutarların bir milyar doları aştığı durumlardan ise özellikle bahsediliyor. Örneğin, 2021’in Temmuz ayında bir Signature Bank Binance Holdings hesabında 468 milyon dolarlık bir başlangıç bakiyesi, 1 milyar dolarlık para yatırma, 1.3 milyar dolarlık para çekme ve 179 milyon dolarlık bir bitiş bakiyesi görülüyor.

Fonların Bir Kısmı Zhao’nun Kişisel Hesabına Aktarıldı

Belgelerde ayrıca Binance CEO’su Changpeng Zhao‘nun Signature Bank’ta hesabı bulunan çeşitli yabancı şirketlerin tek lehtarı olduğu vurgulandı. Bu şirketler BAE, Kanada, Seyşeller, Litvanya, Singapur ve Kazakistan’da bulunuyor. Belgelerde fonların bir kısmının nihayetinde Zhao’nun kişisel hesabına aktarıldığının da altı çiziliyor.

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