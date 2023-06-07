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Sıcak Gelişme: Türkiye Kripto Para Yasasını Bu Tarihte Çıkarabilir! Tarih Netleşiyor!

Özet

  • Kripto para ve blockchain alanındaki inovasyondan yararlanmak Türkiye için hayati öneme sahip.
  • Burak Ünsal: Bu alandaki devrimi kaçırmamız gerekiyor.
  • Efe Buldu: Yasa hazır, bir aksilik olmazsa Eylül-Ekim ayı gibi çıkacak.
23:33
7 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ülkemizde milyonlarca kripto para yatırımcısı var fakat halen piyasaları düzenleyen kapsamlı bir düzenleme yayınlanmış değil. Biz bunların 2021 sonunda da fazlasıyla konuşuyorduk fakat araya giren seçimler, piyasalardaki düşüş nedeniyle hacimleri azalması derken süreç fazlasıyla uzadı. Peki kripto para yasası ne zaman çıkacak?

Türkiye Kripto Para Yasası

2021 yılında ciddi ilerleme kaydedilen kripto para düzenlemesi 1 yılı aşkın süredir dondurulmuş gibi görünüyordu. Ancak Efe Bulduk tarafından iddia edildiğine göre 2 yılın ardından yakında kripto para kurallarının netleştiğini görebiliriz.

Bugün 22:00’da başlayan ve 23:00 sularına sonlanan Twitter Space yayınının sonunda Efe Bulduk yasanın yılın çeyreğinde çıkabileceğini söyledi.

“Onlara da şunu söyleyeyim hem dinlediklerine de değsin, arkadaşlar yasa hazır Eylül, Ekim gibi bir aksilik olmazsa yasa çıkacak. Umarım o noktadan sonra bu gri alanlar yok olacaktır. Beni nereden baksanız her haftada 3-4 defa büyük projeler arıyor.”

Türkiye için kripto paralar büyük bir fırsat ve Burak Ünsal bu devrimin kaçırılmaması gerekilen bir fırsat olduğunu söylüyor.

Kripto Paralara Destek Var

SEC davasıyla alakalı detayların ele alındığı Twitter Space yayınının sonunda gündeme Türkiye geldi. Burak Ünsal ve Efe Bulduk hali hazırda Dubai gibi birçok bölgenin kripto dostu hamlelerinden bahsetti. Türkiye’nin potansiyeline odaklanan konuşmada henüz geç kalınmış olmadığını da altı çizildi. Efe Bulduk bu konuda şunları söyledi;

“Geçen sene 21 Ekim’de Blok Zincir İstanbul düzenlendi ve orada da bu teknolojinin anlandığını gördük. Devlet iki fraksiyona ayrılmış gibi. Bir bacak çok istiyor, burada Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi’nin de olduğu bir grup var. Bir bacak da daha korumacı, genelde bankacılık regülasyonlarında bu korumacılık görülüyor. Türkiye’de inanılmaz bir hacim var.”

ABD henüz kripto regülasyonlarını oluşturmamış olsa da AB bu konuda önemli adımlar attı. Ve Türkiye’nin diğer emsal düzenlemeleri de dikkate alarak ılımlı kurallar getirmesi ülkemiz için ciddi faydalar getirebilir. Hong Kong, Singapur, BAE ve diğerleri bu kuralları en hızlı biçimde çıkararak maksimum yatırımı çekmeyi hedefliyor. Türkiye de eğer hızlı davranabilirse ciddi katma değer üreten işleri ülkemizde de görebiliriz.

Şimdilik Eylül, Ekim ayına kadar yerel düzenleyicilerden yapılacak açıklamaları beklemek dışında yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor.

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