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Balina seviyesi bir Bitcoin cüzdan adresi, 10 yılı aşkın bir süre hareketsiz kalmasının ardından ses getirecek şekilde uyanarak harekete geçti. Bitcoin balinası, yeni oluşturulan bir BTC cüzdan adresine bin 400’ün üzerinde BTC gönderdi.

Tek İşlemde 37.8 Milyon Dolarlık 1432 BTC Gönderdi

Cüzdan adresinde önemli miktarda BTC tutan bir Bitcoin balinası, 10.2 yılı aşkın süredir hareketsiz kalmasının ardından kısa bir süre önce, bugün TSİ 08.23’de 37.8 milyon dolar değerinde bin 432 BTC’yi oluşturulan yeni bir cüzdan adresine göndererek sessizliğini bozdu.

On-chain(zincir üzeri) analisti Lookonchain’in bildirdiğine göre, söz konusu cüzdan adresi ilk BTC alımını 9 Nisan 2013 tarihinde, Bitcoin fiyatının 195,40 dolardan el değiştirdiği dönemde yaptı.

Balina Seviyesi Bitcoin Cüzdan Adresleri Bir Bir Uyanıyor

Söz konusu BTC transferi, son aylarda görülen birden fazla benzer balina seviyesi cüzdan adresinin gerçekleştirdiği işlemlerin sonuncusu oldu. 24 Nisan 2023 tarihinde 12 yıldır aktif olmayan balina seviyesi bir Bitcoin cüzdan adresi yaklaşık 11 milyon dolar değerinde BTC’yi başka bir cüzdan adresine aktarmıştı. Bu aktarımdan kısa bir süre sonra, 9 yıldır aktif olmayan başka bir balina seviyesi Bitcoin cüzdan adresinin yaklaşık 61 milyon dolar değerinde BTC’yi başak bir cüzdan adresine gönderdi. Buna ek olarak, 10 yıldır aktif olmayan balina seviyesi bir Bitcoin cüzdan adresinin de 279 BTC’yi başka bir cüzdan adresine gönderdiği görüldü.

Öte yandan aynı günde projenin ilk para arzına katılmasından bu yana tam 7.7 yıldır hareketsiz kalan balina seviyesi bir Ethereum cüzdan adresinin aktif hale geldiği ve test amaçlı olarak gerçekleştirildiği değerlendirilen yalnızca 1 ETH’lik gönderim yaptı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Bitcoin, 512.62 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte yüzde 1,58 düşüşle 26 bin 429 dolardan işlem görüyor. Haftalardır 30 bin dolar geçme hazırlığı yaptığı değerlendirilen BTC, ABD’li SEC’in Binance ve Coinbase‘e dava açmasının ardından satış baskısı altında kalmış durumda.