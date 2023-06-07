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Kısa Vadeli Fiyat Hedefleri! Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Yorum/Grafik!

Özet

  • Bitcoin düşüşü kısa sürdü ve kaos şimdilik durulmuş görünüyor.
  • Alıcılar daha da cesaretlenebilirse BTC fiyatı 31.000 dolara kadar ulaşabilir.
  • ETH için olumlu senaryoda 1.928 dolar üstü kapanışta 2.000 ve 2.200 dolar hedefleniyor.
23:20
7 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada yeniden 26.474 doların üstünde bulunuyor. Fiyat düşüşü şimdilik duruldu. Davanın ardından 25.300 dolara kadar inen BTC fiyatı toparlanıyor. Üstelik kümülatif hacim de yeniden 40 milyar doların üstüne çıktı. Peki kısa vadeli beklentiler neler? BTC ve ETH kaç dolar olur?

Bitcoin (BTC) Fiyat Grafiği Yorum

Bitcoin ve altcoinler, kripto para piyasalarının Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Binance ve Coinbase‘e karşı açtığı davaları kabullenmesiyle birlikte son iki günde dalgalı bir seyir izledi. Haberlere verilen ilk tepkinin ve ardından gelen toparlanmanın ardından yatırımcılar nispeten cesaretlenmiş görünüyor.

Glassnode verileri 5 ve 6 Haziran’da borsa bakiyelerinde 12.600 Bitcoin’lik bir düşüş olduğunu gösteriyor ki bu da yatırımcıların soğukkanlılıklarını koruduklarını ve Kasım ayındaki FTX olayında olduğu gibi paniğe kapılmadıklarını gösteriyor. Bugün erken saatlerde Tether on-chain hareketlerini paylaşıp benzer bir çıkarımda bulunmuştuk.

Bitcoin fiyatına dönecek olursak Bitcoin’in 6 Haziran’da 25.250 dolarlık desteği tutması boğaların bu seviyeyi şiddetle korumaya çalıştığını gösteriyor. Ancak, toparlanma hareketli ortalamaların yakınında satışla karşı karşıya.

Ayılar fiyatı 25.250 dolara çekmek için yeni denemeler yapabilir. Bu, göz önünde bulundurulması gereken kilit seviye olmaya devam ediyor çünkü bunun altında kapanışlar Bitcoin fiyatının 20.000 dolara kadar düşmesine neden olabilir. Boğaların bu satış dalgalarında agresif alımları sürdürmesi bekleniyor.

Yukarı yönde, alıcıların düzeltici aşamanın sonunu işaret etmek için fiyatı kanalın direnç çizgisinin üzerine itmesi gerekecek. BTC/USDT çifti daha sonra 31.000 dolara yükselebilir.

Ethereum (ETH) Fiyat Grafiği Yorum

ETH 5 Haziran’da düşen kama formasyonunun direnç çizgisinin altına indi, ancak ayılar güçlenemedi. Bu, daha düşük seviyelerde talep olduğunu gösteriyor. Boğalar 6 Haziran’da fiyatı tekrar hareketli ortalamaların üzerine çıkardı ancak ayıların ağır satış baskısıyla karşılaştı. Satıcılar yine fiyatı kama içine çekmeye çalışacak. Bunu başarırlarsa, ETH/USDT çifti düşüşü kamanın destek hattına kadar uzatabilir.

Eğer fiyat direnç çizgisinden toparlanabilirse bu kritik bölgenin desteğe dönüşmesini sağlayabilir. Sonraki aşamada 2.000 ve 2.200 dolara doğru yükselişin sürdüğünü görebiliriz. Ancak bunun için öncelikle 1.928 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var.

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