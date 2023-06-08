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Bu Altcoini Binance Borsası Yakın Zamanda Listelemişti! Ağ Aniden Durdu!

Özet

  • Arbitrum ağında işlemler yaklaşık 1 saat boyunca durdu.
  • Ekibin tespit ettiği hata şimdilik çözülmüş gibi görünüyor.
  • ARB Token fiyatı bundan etkilenmedi.
00:57
8 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En iyi layer2 çözümlerinden biri olan proje yakın zamanda airdrop yaptı ve Binance tarafından listelendi. Ancak ağda sürpriz bir sorun çıktı ve kısa süreliğine de olsa ağ durdu. Yatırımcıları endişelendiren duraklamanın sebebi çok geçmeden belli oldu. Peki bu durum fiyatı ve ağın geleceğini etkiler mi?

Arbitrum Haberleri

Yaptığı airdrop sayesinde Ethereum topluluğuna binlerce dolar kazandırdı. En aktif kullanılan Ethereum layer2 çözümü olan Arbitrum daha düşük işlem ücretleriyle, hızlı işlem yapılmasına olanak sağlıyor. Layer2 çözümleri ana ağ dışında birçok işlemi yapan ve son aşamada işlemleri ana ağa işleyen projelerdir. Böylece daha hızlı ve ucuz biçimde işlemlerin ana ağa kaydedilmesi sağlanır. Arbitrum da Ethereum’un yan yolu gibi çalışıyor, yol çok daha geniş ve hız limiti yüksek. Üstelik bu yolda giden araçlar daha az benzin harcıyor. Belli aralıklarla yan yoldaki araçlar ana yola yani Ethereum’a girip (bu araçların tıra bindirilip ana yola taşındığını düşünün) tekrar yan yola dönüyor. Eğer betimlememiz gerekirse kabaca Arbitrum’un yaptığı şey budur.

Son yaşanan sorun ana ağa işlemlerin gönderilememesine neden oldu. Arbitrum’un sıralayıcı kodundaki bir hata, ağın Ethereum blockchainine toplu işlem gönderme kabiliyetinde kısa bir duraklamaya neden oldu. Daha önce de söylediğimiz gibi layer2 çözümleri ana blockchain üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olmak amacıyla işlemleri toplu hale getirir ve tek bir işlemde Ethereum’a gönderir. Bunu yapmak için, bu işlemleri toplamak, sıralamak ve Ethereum’a göndermek için sıralayıcı adı verilen bir sistem kullanır.

Ancak Arbitrum geliştiricilerine göre, sıralayıcının kodundaki bir hata, işlemlerin Ethereum’a toplu olarak aktarılmasını engelledi. Bu da işlemlerin ana zincirde onaylanmadığı kısa süreli bir kesintiye neden oldu.

Arbitrum Neden Durdu?

Resmi Arbitrum geliştiricileri Twitter hesabından “Sequencer chain üzerinde bir toplu işlem göndermeye çalıştığında, hata ortaya çıktı ve işlem geri döndü” açıklamasını yaptı. Bu olay gerçekleştiğinde, sıralayıcının cüzdanındaki ETH seviyeleri konusunda biraz karışıklık yaşandı. Sistem tasarlandığı gibi çalıştığında, cüzdana harcadığı işlem ücreti tutarı iade ediliyor. İşlemler Ethereum’da onaylanmadığı için, otomatik olarak geri ödeme yapmak üzere ayarlanmış ikinci bir cüzdan bunu yapmadı. Bu, amaçlandığı gibi çalıştı ve kesintiye neden olmadı. Hata giderildikten sonra, ikinci cüzdan sıralayıcının cüzdanına geri ödeme yapmaya devam etti ve görevlerini normal şekilde yerine getirdi.

Türk kripto camiasının yakından tanıdığı isim Tansel Kaya ise bu konuda şunları söyledi;

“Şaka gibi. Üstünde 2.4 milyar dolar varlık bulunan Arbitrum 1 saatliğine durmuş.

Neden? Sequencer cüzdanı bir hata yüzünden boşalmış. Arbitrum ekibinin bildirdiğine göre Sequencer cüzdanında 5 ETH gibi bir bakiye var. Bunu dolduran bir de 250 ETH lik bir cüzdan var. Sequencer başarılı işlem yaptıkça cüzdanı dolduruluyor. Sequencer işlemi başarısız olmuş, o yüzden de cüzdan yeniden doldurulmamış.

addSequencerL2BatchFromOrigin işlemleri başarısız olmaya başlıyor. ETH bakiyesini tüketiyor. Sorunu nasıl çözdüklerini ama daha tam anlamadım. Sorun çözüldükten sonra 1.2 ETH yollayıp tekrardan Sequencer’ı başlatıyorlar.”

Bu tarz hatalar kısa içinde çözüldüğü sürece token fiyatı üzerinde negatif sonuçlar doğurmaz. Ancak kısa vadede benzer sorunların nüksetmesi (Solana kesintileri hatırlayalım) fiyatı olumsuz etkileyebilir.

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