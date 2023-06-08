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Mayıs ayı ne kadar durgun geçtiyse Haziran da o kadar heyecanlı başladı. Gündem bugün sakinleşmeye başladı. Halbuki bu Pazar günkü görünüm yılın en sakin haftasına başlamak üzere olduğumuzu gösteriyordu. İşte hep bu yüzden kripto paraların diğer piyasalara göre çok daha sürprizlerle dolu olduğunu söylüyoruz.

Uzman Yorumu Bitcoin (BTC)

Tecrübeli kripto trader Tone Vays son piyasa değerlendirmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ona göre son düşüş Bitcoin boğalarına ucuz fiyattan cazip bir alım fırsatı sunuyor. Son strateji oturumunda Vays, Bitcoin‘in Pazartesi günü yaşadığı düşüşün büyük ölçüde haber odaklı bir olay olduğunu söylüyor. Trader’a göre yatırımcılar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun kripto borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao‘ya dava açtığı haberinden ürktü.

“Ben hala bunun iyi bir düşüş satın alma durumu olduğunu düşünüyorum. Bu düşüş haberlerle ilgili bir olaydı ve insanlar biraz panikledi çünkü SEC davaya katıldı.”

Düzeltmenin ardından Vays, Bitcoin’in günlük grafiğinin şu anda önemli bir hareketli ortalamanın altında işlem gördüğü için düşüş eğiliminde olduğunu söylüyor.

“Günlük grafik çok ama çok çirkin görünüyor. 128 günlük hareketli ortalamayı kırdık. Bu benim en sevdiğim hareketli ortalamalardan biri. Bunu kırmış olmamız hoşuma gitmiyor. Önümüzdeki 24 saat içinde bu hareketli ortalamanın üzerine çıkarsak, o zaman önemli olmayacak. Ancak bunu yapmazsak 25.000 dolarda yatay bir destek var. Bunun dışında, 23.500 dolarda uzun vadeli hareketli ortalamaya sahipsiniz. Şaşırırdım, 25.000 doların altına düşersek çok şaşırırdım.”

Bitcoin Yükselecek Mi?

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.355 dolardan alıcı buluyor. Gün boyunca bu seviyenin üstünde fazlasıyla vakit geçirdi. Analistin bahsettiği 128 günlük hareketli ortalama şu anda 26,264 dolar seviyesinde bulunuyor. Yani pozitif senaryo yakında gerçekleşebilir. Ancak tersi olursa Vays, dip desteklerin Bitcoin boğaları için iyi bir alım fırsatı sunabileceğini düşünüyor.

Bitcoin zayıflık belirtileri gösterse de Vays, BTC‘nin önümüzdeki günlerde sıçrama yapmasını beklediğini söylüyor.

“Ben hala her an toparlanacağımızı ve yukarı doğru gideceğimizi düşünüyorum.”

En büyük iki borsaya açılan davaya rağmen Bitcoin 25.300 doların altına düşmedi ve bu şimdilik pozitif hissiyatı destekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.