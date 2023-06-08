Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 26.200 doları aşağı kırmak üzere görünüyordu. Bu altcoinler için iyi değil. Peki XRP, ADA ve DOGE için kısa vadede hangi seviyeler bekleniyor. Volatilite günlük traderların heyecanla beklediği bir şeydi. Mayıs ayı oldukça sıkıcıydı ve Haziran ayında istenmedik şekilde bunun bozulduğunu gördük.

XRP Coin Fiyat Tahmini

Bir yükseliş hareketinde traderlar genellikle 20 günlük EMA’ya kadar olan düşüşü satın alırlar ve mum çubuklarındaki uzun kuyruktan görüldüğü gibi 5 ve 6 Haziran’da XRP‘de tam da bunu yaptılar. XRP Coin için bu seviye 0,49 dolarda bulunuyor.

Ancak ayılar kolayca pes etmeye hazır değil. Direnç bölgesine 0,56 ila 0,59 dolar arasındaki rallilerde satış yapmaya devam ediyorlar. Fiyat keskin bir şekilde düşer ve 20 günlük EMA’nın altına inerse, ayıların 0,30 ila 0,56 dolar arasındaki aralığı sağlam tutmak istediklerini gösterecektir. Bu arada, alıcıların başka planları olması muhtemeldir. Eğer davayla ilgili pozitif gelişmeler olursa 0,6 ve 0,8 dolar testlerini görebiliriz. 13 Haziran tarihindeki Hinman Belgeleri önemli bir hareketi tetikleyebilir.

Fakat Bitcoin fiyatındaki kısa vadeli negatif görünüm 0,42 dolara kadar düşüşü neden olabilir.

ADA Coin Yorum ve Grafik

Cardano 5 Haziran’da yükselen üçgen formasyonunun yükseliş trend çizgisinin altına düşerek boğa formasyonunu geçersiz kıldı. Boğalar 5 Haziran’daki düşüşü satın aldı ancak fiyatı kanalın içine geri çekemedi. Bu da ayıların yükseliş trendi çizgisini dirence çevirmeye çalıştığını gösteriyor. Satışlar 7 Haziran’da da devam etti ve ayılar fiyatı 0,33 doların altına çekti. Balinaların devam eden satışlarından da dün bahsetmiştik.

Eğer satışlar 0,33 dolar seviyesinde tutulamazsa fiyatın 0,3 dolara indiğini görebiliriz.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Dogecoin 5 Haziran’da 0,07 dolarlık kritik desteğin altına düştü ve 0,06 dolara yakın destekten keskin bir şekilde toparlandı. Boğalar 6 Haziran’da fiyatı 20 günlük EMA’nın (0,07 dolar) üzerine çıkarmaya çalıştı ancak ayılar ralliyi sattı. Bu, ayıların pes etmediğini ve sert direncin yakınında satış yapmaya devam ettiklerini gösteriyor.

Bitcoin cephesindeki negatiflik sunarsa 0,06 dolar desteğinin altını hedefleyen satışlar gelebilir. Tersi senaryoda 0,08 dolar hedeflenebilir.