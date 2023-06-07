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Haziran ayı itibariyle Hong Kong kripto paralara kucak açtı. Peki AB’nin son kripto kuralları ne anlama geliyor? Sonraki boğa sezonu kriptonun yasallaşmasından doğan bir taleple başlayabilir mi? Bugün AB özelinde atılan son adımları ve sektörün önde gelenlerinin bu konulardaki yorumlarını ele alıyoruz.

MiCA Kripto Kuralları

Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) Nisan ayında Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi ve 27 AB ülkesinin tamamında kripto para birimleri ve stablecoinleri ilgilendiren kapsamlı kurallar getirdi. ABD’nin henüz bu kapsamda bir adım atamamış olması AB yetkililerinin ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor.

Peki sektörün önde gelenleri son kurallar hakkında neler düşünüyor? Circle‘ın AB strateji ve politika direktörü Patrick Hansen, Belçika’nın başkentindeki etkinlik sırasında, düzenlemenin bölgenin rekabet gücünü artırıp artıramayacağı hususunda konuşmak için erken olduğunu söyledi.

“Bazı verileri elde etmek için en azından 48 ay daha – iki ya da üç yıl – beklemeniz gerekecek. Şu anda Avrupa sermaye ve inovasyon açısından kesinlikle geride kalıyor.”

Bununla birlikte, risk sermayesi yatırımcılarının Avrupa kriptolarına olan ilgisinde olası bir artışa işaret eden “bazı umut verici rakamlar” olduğunu da sözlerine ekledi.

Hansen, MiCA üzerinde çalışan Avrupa Komisyonu danışmanı Peter Kerstens ile birlikte bir panelde yer aldı. Avrupa’nın “daha fazla girişimcilik, daha fazla yatırım, alana akan daha fazla sermaye” açısından hala rekabetçi olmadığını, ancak yeni kuralların “kesinlik” sağlayacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu danışmanı Peter Kerstens bu hafta hem Coinbase hem de Binance‘e dava açan ABD düzenleyicisine bir tokat gibi görünen MiCA’nın “bu topluluğun kendilerine karşı sürekli yasal işlem yapılmasından korkmak zorunda kalmadan gelişebileceği bir çerçeve sağladığını” söyledi.

AB ve Kriptonun Geleceği

Kripto borsası Kraken‘in Avrupa hükümet ilişkileri ve politika başkanı Beata Sivak, MiCA konusunda çok daha iyimser görünüyor. Ona göre yeni kuralların getirdiği netlik bölgeye yatırım yapma olanağı sunuyor. ABD’nin sopa yoluyla terbiye ve eski kuralların yeni sistemlere uygulanması inadıyla karşılaştırıldığında MiCA kesinlikle kripto dostu görünüyor.

MiCA, geçtiğimiz ay AB ülkelerinin maliye bakanları tarafından kabul edildi ve yasalaşmadan önceki son yasama engelini de ortadan kaldırdı. Ancak MiCA AB’nin resmi gazetesine girdikten sonra bile kurallar anında uygulanmayacak. Yine de önümüzdeki aylarda, yıllarda sonucunu görebilmemiz için bugünden adım atılması gerekiyordu ve atıldı. MiCA çok büyük ihtimalle birçok yönden Türkiye’nin de benimseyeceği kurallar olacak. Finans piyasalarıyla ilgili regülasyonlar genelde AB ve ABD’de olgunlaştıktan sonra diğer ülkelerde de benzer biçimde yürürlüğe sokuluyor.