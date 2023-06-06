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Kripto para piyasası, SEC’in Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’ya 13 ihlalle dava açtığı haberinden sarsılırken, Ethereum’un (ETH) fiyatı son 24 saatte %3 düşerek 1.816 dolara düştü. Ethereum’da beklenen hareket ne yönde?

Ethereum Fiyat Hareketi!

ETH, bu haberden diğer kripto para birimleri kadar kötü etkilenmedi, altcoin geçen hafta %4,5 düştü, ancak yılın başından bu yana hala %51 arttı. Diğer altcoinlerin aksine ETH, Cardano (ADA), Algorand (ALGO), Solana (SOL) ve Cosmos (ATOM) gibi rakipleriyle SEC’in Binance aleyhindeki suçlamalarında kayıtsız bir menkul kıymet olarak adlandırılmamasından tartışmalı bir şekilde faydalandı.

Bu nedenle, SEC’in en son yasal eylemi üzerindeki kara bulutlar durulduktan sonra ETH, özellikle staking artışıyla birleştiğinde, kendisini diğer birçok yardımcı token’dan daha güçlü bir şekilde toparlanırken bulabilir.

ETH’nin göstergeleri mevcut konumda piyasanın geri kalanıyla uyumlu olarak oldukça zayıf bir konumda. Buna dün 30’un altına düşen ve daha yeni yavaş yavaş yükselmeye başlayan göreli güç endeksi dahil. Benzer şekilde, ETH’nin 30 günlük hareketli ortalaması 200 günlük ortalamasına doğru keskin bir şekilde düşüyor ve muhtemelen birkaç gün içinde uzun vadeli ortalamanın altına düşecek ve bu noktada bir toparlanma beklenebilir.

SEC Etkisi!

Destek seviyesinin 1.800 dolar civarında oldukça iyi durumda olması nedeniyle, ETH’nin fiyatının halihazırda sahip olduğundan çok daha fazla düşmemesi olası olabilir. SEC’in Binance’e karşı suçlamalarında adı geçen BNB ve diğer çeşitli madeni paraların aksine, ETH’ye toparlanmaya yönelik net bir yol sağlandı.

ETH’nin belirtilen listede yer almaması, kendisine ve/veya kurucularına karşı gelecekteki herhangi bir SEC eyleminden kaçabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte bazı gözlemciler SEC şikayetinin, çok uzak olmayan bir gelecekte ETH’yi açmasıyla sonuçlanabilecek bir kar beklentisi yaratan bir mekanizma olarak yakma işlemini vurguladığından endişe duyuyor.

Öte yandan yorumcular, SEC’in şikayetinin, kripto para platformlarının ve kuruluşlarının gelecekte kayıt dışı menkul kıymetler sunmaktan nasıl kaçınabileceği konusunda nispeten net bir taslak sağladığı konusunda iyimser.